"Русский военный флот – до дна!". "Укрпочта" выпускает новую марку: как купить

АО "Укрпочта" анонсировало новый почтовый выпуск "Русский военный флот – до дна!", который является продолжением легендарной серии почтовых марок военного времени "Русский военный корабль…!".

Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Очистка Черного моря от окупантов

"Мы долго готовили эту марку и решили, что именно сегодня важно объявить о ее выходе. Марка, которая объявляется в "чистый четверг" и посвящена очищению нашего Черного моря от оккупантов - "Русский военный флот - до дна!"., и это правда", - отмечает Смилянский.

По его словам, новый почтовый выпуск содержит изображения военных кораблей, которые стали наиболее весомым уроном для врага.

Уничтожение значительной части флота РФ стало для страны-террористки самым болезненным событием, а для украинцев и "Укрпочты" – поводом для новой марки.

Смелянский отметил, что среди изображенных на марке затопленных и подбитых кораблей есть и сторожевой фрегат "Адмирал Макаров", который пока остается на плаву. Но, уже имея опыт выпуска "пророческой" марки, в "Укрпочте" надеются, что именно он станет следующей целью и отправится на дно.

"Ведь и название почтового выпуска "Русский военный корабль – до дна!" символизирует очищение Черного моря от российского флота и указывает на место, где он действительно должен бросить якорь", - подчеркнул Смилянский.

Как приобрести марку

"Сегодня, на нашем сайте мы открываем предзаказ, а вот в обращение мы марку запустим в символический день, 8 мая, в день памяти и победы над нацизмом. То есть и победу над нацизмом отметим, и русские корабли помянем. К марке мы еще выпускаем конверт "Морской бой" и открытки, посвященные, в том же числе, нашему зерновому коридору, который был открыт благодаря победе на море и который очень важен для Одессы и черноморских портов", - отметил Смелянский.

Тираж марки – 1 000 000 экземпляров. Номинал марки – F (соответствует тарифу на пересылку внутренних регистрируемых писем без объявленной ценности (рекомендованных) массой до 50 граммов и почтовых карточек, эквивалент – 30 грн.).

Количество марок в листе – 4. Тираж конверта "Первый день" – 50 000 экземпляров, карт – 60 000 экземпляров, папки – 1000 экземпляров.

8 мая продукцию выпуска "Русский военный флот – до дна!" можно будет приобрести в отделениях "Укрпочты", филателистических магазинах, а также онлайн в Почтовом маркете. Владельцы филабонементов ссылку на оплату нового почтового выпуска получат в течение 2 мая.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения Силы безопасности и обороны Украины уничтожили треть черноморского флота. Среди них: крупные десантные корабли " Саратов " (24.03.2022), "Минск" (13.09.2023), " Новочеркасск " (26.12.2023), " Цезарь Куников " (14.02.2024); ракетный крейсер "Москва" (13.04.2022); спасательно-буксирное судно «Спасатель Василий Бех» (17.06.2022); подлодка «Ростов-на-Дону» (13.09.2023); патрульный корвет « Сергей Котов» (05.03.2024).

Напомним, что 12 апреля 2022 года Укрпочта ввела в обращение первую почтовую марку в условиях военного времени – " Русский военный корабль, иди… !". А уже через два дня после официального введения марки в обращение вражеский крейсер "Москва", изображённый на марке, был отправлен на дно Вооруженными Силами Украины. Так, "пророческая" марка "Укрпочты" стала не только историческим, но и всемирно известным символом сопротивления украинского народа.

Украинцы выбрали лучшие почтовые марки 2023 года

Приверженцы украинских почтовых миниатюр голосовали за лучшие почтовые выпуски 2023 года. На голосование было вынесено 10 художественных марок и 8 почтовых блоков, выпущенных "Укрпочтой" в 2023 году.

Звание "Лучшей почтовой марки Украины 2023 года" получила миниатюра "Вечная память!", а лучшим почтовым блоком выбрали "Украинские колядки в Киево-Печерской лавре"

Любимыми марками украинцев также стали: "Истребители зла" Максима Паленко, блок "Воины света. Воины добра" Александра Никитюка и марка " ПТН ПНХ ".

Напомним, в 2022 году лучшей стала марка с довольно красноречивым названием " Русский военный корабль, иди…!".