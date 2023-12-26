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ВСУ уничтожили в Крыму десантный корабль РФ "Новочеркасск" (ВИДЕО)
В ночь на 26 декабря в городе Феодосия во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. ВСУ уничтожили в порту российский крупный десантный корабль "Новочеркасск", перевозивший ударные дроны.
Как пишут местные СМИ, было слышно несколько взрывов в районе порта, после чего в небе появились следы дыма. Также ранее было временно перекрыто движение по Крымскому мосту.
Отмечается, что взрыв Феодосии был такой силы, что в окрестных домах выбило окна.
Позже местные жители сообщили, что в порту горит десантный корабль.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил атаку и заявил, что территория порта оцеплена. По его словам, детонация якобы прекратилась, а пожар локализован.
В Минобороны РФ признали, что их десантный корабль «поврежден». Он якобы отражал удар авиационных управляемых ракет ВСУ.
Тем временем оккупационный глава Крыма Аксенов написал, что в Феодосии после атаки погиб человек, еще двое ранены.
"А флота на России становится все меньше! На этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ - крейсером "Москва", следует большой десантный корабль "Новочеркасск". Спасибо пилотам Воздушных Сил и всем причастным за филигранную работу", - прокомментировал ликвидацию корабля командующий Воздушных Николай Олещук.
"Около 02.30 26 декабря тактическая авиация Воздушных Сил ВСУ атаковала крылатыми ракетами крупный десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в Феодосийском районе", - сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
Как сообщают российские СМИ, в результате взрыва в Феодосии поврежден железнодорожный вокзал.
В офисе президента уже отреагировали на уничтожение десантного корабля.
"Черноморского флота РФ в Крыму не будет. Потому что Крым - это Украина", - заметил глава ОП Андрей Ермак.
Отвечая на вопрос, какая обстановка в Феодосии, пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сказала: "Очевидно феерическая. Я бы даже сказала взрывно-феерическая. Потому что действительно взрыв был мощный, детонация долговременная, пожар масштабный".
По ее словам, сейчас нужно дождаться уточненных данных, поскольку проведенная боевая работа - это половина дела. Также она назвала уничтожение корабля "полностью упакованным рождественским подарком".
Про корабль "Новочеркасск"
"Новочеркасск" (БДК-46) - большой десантный корабль проекта 775 (775/II) класса Ropucha, находившийся на вооружении Черноморского флота ВМФ России.
Это корабль проекта 775, строившийся для СССР социалистической Польшей с 1975 по 1991 год с учетом возможности проведения операций в океане.
По итогам 2014 года был признан лучшим кораблем 2 ранга Черноморского флота;
Такой же точно украинский корабль Константин Ольшанский российские войска захватили в Крыму в 2014 году.
Первая попытка атаковать ВДК "Новочеркасск" была 24 марта 2022 года в порту оккупированного Бердянска. Сегодня корабль окупантов добили.
Тактико-технические характеристики:
- Скорость: 18 узлов
- Дальность плавания: 6000 миль при 12 узлах
- Экипаж: 87 человек.
Размеры:
- Водоизмещение: 4080 тонн
- Длина: 112,5 метра
- Ширина: 15 метров
- Осадка: 3,7 метра
На борту могли размещаться до 500 тонн техники и грузов и 225 десантников.
Как сообщают СМИ, "Новочеркасск" перевозил иранские дроны, которыми армия страны-агрессора РФ обстреливает Украину.
Удары ВСУ по кораблям РФ
В результате ночной операции 10 ноября на территории временно оккупированного Крыма в поселке Черноморское украинскими воинами были поражены малые десантные корабли Черноморского флота РФ.
4 ноября украинские войска нанесли успешный удар по российской морской и портовой инфраструктуре, а именно - верфи "Залив" в оккупированном Крыму и повредили корабль "Аскольд".
Также удар, нанесенный по судоремонтному заводу в Севастополе, надолго вывел из строя подлодку "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск", а российскому флоту был нанесен существенный ущерб.