ВСУ уничтожили в Крыму десантный корабль РФ "Новочеркасск" (ВИДЕО)

В ночь на 26 декабря в городе Феодосия во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. ВСУ уничтожили в порту российский крупный десантный корабль "Новочеркасск", перевозивший ударные дроны.

Как пишут местные СМИ, было слышно несколько взрывов в районе порта, после чего в небе появились следы дыма. Также ранее было временно перекрыто движение по Крымскому мосту.

Отмечается, что взрыв Феодосии был такой силы, что в окрестных домах выбило окна.

Позже местные жители сообщили, что в порту горит десантный корабль.

Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил атаку и заявил, что территория порта оцеплена. По его словам, детонация якобы прекратилась, а пожар локализован.

В Минобороны РФ признали, что их десантный корабль «поврежден». Он якобы отражал удар авиационных управляемых ракет ВСУ.

Тем временем оккупационный глава Крыма Аксенов написал, что в Феодосии после атаки погиб человек, еще двое ранены.

"А флота на России становится все меньше! На этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ - крейсером "Москва", следует большой десантный корабль "Новочеркасск". Спасибо пилотам Воздушных Сил и всем причастным за филигранную работу", - прокомментировал ликвидацию корабля командующий Воздушных Николай Олещук.

"Около 02.30 26 декабря тактическая авиация Воздушных Сил ВСУ атаковала крылатыми ракетами крупный десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в Феодосийском районе", - сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Как сообщают российские СМИ, в результате взрыва в Феодосии поврежден железнодорожный вокзал.

В офисе президента уже отреагировали на уничтожение десантного корабля.

"Черноморского флота РФ в Крыму не будет. Потому что Крым - это Украина", - заметил глава ОП Андрей Ермак.

Отвечая на вопрос, какая обстановка в Феодосии, пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сказала: "Очевидно феерическая. Я бы даже сказала взрывно-феерическая. Потому что действительно взрыв был мощный, детонация долговременная, пожар масштабный".

По ее словам, сейчас нужно дождаться уточненных данных, поскольку проведенная боевая работа - это половина дела. Также она назвала уничтожение корабля "полностью упакованным рождественским подарком".

Про корабль "Новочеркасск"

"Новочеркасск" (БДК-46) - большой десантный корабль проекта 775 (775/II) класса Ropucha, находившийся на вооружении Черноморского флота ВМФ России.

Это корабль проекта 775, строившийся для СССР социалистической Польшей с 1975 по 1991 год с учетом возможности проведения операций в океане.

По итогам 2014 года был признан лучшим кораблем 2 ранга Черноморского флота;

Такой же точно украинский корабль Константин Ольшанский российские войска захватили в Крыму в 2014 году.

Первая попытка атаковать ВДК "Новочеркасск" была 24 марта 2022 года в порту оккупированного Бердянска. Сегодня корабль окупантов добили.

Тактико-технические характеристики:

Скорость: 18 узлов

Дальность плавания: 6000 миль при 12 узлах

Экипаж: 87 человек.

Размеры:

Водоизмещение: 4080 тонн

Длина: 112,5 метра

Ширина: 15 метров

Осадка: 3,7 метра

На борту могли размещаться до 500 тонн техники и грузов и 225 десантников.

Как сообщают СМИ, "Новочеркасск" перевозил иранские дроны, которыми армия страны-агрессора РФ обстреливает Украину.

Удары ВСУ по кораблям РФ

В результате ночной операции 10 ноября на территории временно оккупированного Крыма в поселке Черноморское украинскими воинами были поражены малые десантные корабли Черноморского флота РФ.

4 ноября украинские войска нанесли успешный удар по российской морской и портовой инфраструктуре, а именно - верфи "Залив" в оккупированном Крыму и повредили корабль "Аскольд".

Также удар, нанесенный по судоремонтному заводу в Севастополе, надолго вывел из строя подлодку "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск", а российскому флоту был нанесен существенный ущерб.