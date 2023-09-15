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Британська розвідка оцінила втрати флоту РФ внаслідок удару ЗСУ по Севастополю

Фото десантного корабля “Мінськ”, яке свідчить про те, що корабель не підлягає відновленню після ракетного удару, яке опублікував Telegram-канал “Кримський вітер”.
Фото десантного корабля “Мінськ”, яке свідчить про те, що корабель не підлягає відновленню після ракетного удару, яке опублікував Telegram-канал “Кримський вітер”

Удар, завданий по судноремонтному заводу  у Севастополі, надовго вивів з ладу підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ". Російському флоту завдано суттєвої шкоди.

Про це повідомляє розвідка Великобританії.

Там нагадують, що рано-вранці 13 вересня кілька ракет вразили суднобудівний завод "Севморзавод" на території Севастопольської військово-морської бази Чорноморського флоту Росії.

Внаслідок удару десантний корабель "Мінськ" та підводний човен проекту Kilo 636.3 "Ростов-на-Дону" зазнали пошкоджень , які проходили технічне обслуговування в сухих доках.

"Незважаючи на те, що Міністерство оборони Росії применшує збитки, завдані судам, дані з відкритих джерел вказують на те, що "Мінськ" майже напевно був зруйнований, а підводний човен, ймовірно, отримав катастрофічні пошкодження", - підкреслюють у розвідці Британії.

Там додають, що будь-які спроби повернути підводний човен до ладу, ймовірно, займуть багато років і коштуватимуть сотні мільйонів доларів.

За даними британської розвідки, існує реальна ймовірність того, що складне завдання з вивезення уламків із сухих доків виведе їх з ладу на багато місяців. Це поставить перед ЧФ серйозну проблему підтримки технічного обслуговування флоту.

"Втрата "Ростова" позбавляє Чорноморський флот одного з чотирьох підводних човнів із крилатими ракетами, які відігравали важливу роль у завданні ударів по Україні та проєктуванні російської могутності на Чорне море та Східне Середземномор'я", – підкреслюють у розвідці.

Раніше президент України Володимир Зеленський попередив Росію, що вона може залишитися без кораблів і суден, якщо російські війська продовжуватимуть атакувати українські порти.

Нагадаємо, 4 серпня морські дрони атакували порт Новоросійськ у Краснодарському краї РФ. Було пошкоджено російський десантний корабель "Оленегорский горняк", який отримав серйозну пробоїну й тепер не може виконувати свої бойові завдання. 

Через добу, в ніч на 5 серпня у Керченській протоці пролунав вибух – внаслідок атаки морських безпілотників було пошкоджено російський нафтоналивний танкер "Сіг"

Дана атака була спецоперацією Служби безпеки та Військово-морських сил України. Для неї застосували надводний дрон і 450 кг тротилу. Таким чином було пошкоджено один із найбільш потужних нафтових танкерів РФ. 

Автор:
Світлана Манько