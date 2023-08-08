Зеленський попередив Росію, що вона залишитися без кораблів, якщо не припинить атаки на українські порти

Президент України Володимир Зеленський попередив Росію, що вона може залишитися без кораблів і суден, якщо московські війська продовжуватимуть атакувати українські порти.

Про це він заявив під час інтерв'ю аргентинській газеті La Nacion.

Виступаючи перед латиноамериканським ЗМІ під час прес-конференції, Зеленський сказав, що в України є не так багато зброї, але якщо росіяни продовжуватимуть бити по портах, вони можуть залишитися без кораблів до кінця війни.

"Україна однозначно відповість на будь-які напади на мирне населення та зернові коридори. І це те, що ми хочемо їм показати", - сказав він.

Зеленський додав, що якщо Росія продовжуватиме домінувати в Чорному морі та блокувати його, то Україна почне робити те саме, оскільки це є справедливим захистом і що у своїх територіальних водах Україна має право імпортувати та експортувати продукцію.

Організація Об’єднаних Націй засудила нещодавні напади Росії на українські зерносховища . Рішення Москви вийти з чорноморської зернової угоди та її неодноразові атаки на українські порти та інфраструктуру "завдають нездоланної шкоди сільськогосподарському сектору в Україні та можуть ще більше посилити голод для найбідніших людей світу".

Про це заявила Деніз Браун, координатор гуманітарних питань ООН. для України, йдеться в повідомленні в суботу.

Атака на російські кораблі: що відомо

Нагадаємо, 4 серпня морські дрони атакували порт Новоросійськ у Краснодарському краї РФ. Було пошкоджено російський десантний корабель "Оленегорский горняк", який отримав серйозну пробоїну й тепер не може виконувати свої бойові завдання.

Через добу, в ніч на 5 серпня у Керченській протоці пролунав вибух – внаслідок атаки морських безпілотників було пошкоджено російський нафтоналивний танкер "Сіг". Про це повідомляють росЗМІ.

Дана атака була спецоперацією Служби безпеки та Військово-морських сил України. Для неї застосували надводний дрон і 450 кг тротилу. Таким чином було пошкоджено один із найбільш потужних нафтових танкерів РФ.

Ще раніше, 13 квітня 2022 року, українські військові знищили флагман чорноморського флоту РФ – крейсер "Москва". Це був саме той військовий корабель, до якого зверталися захисники острова Зміїний.