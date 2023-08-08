АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Політика
Дата публікації

Зеленський попередив Росію, що вона залишитися без кораблів, якщо не припинить атаки на українські порти

Зеленський попередив Росію, що вона залишитися без кораблів, якщо не припинить атаки на українські порти
Володимир Зеленський з військовими. Фото: Тelegram-сторінка президента

Президент України Володимир Зеленський попередив Росію, що вона може залишитися без кораблів і суден, якщо московські війська продовжуватимуть атакувати українські порти.

Про це він заявив під час інтерв'ю аргентинській газеті La Nacion.

Виступаючи перед латиноамериканським ЗМІ під час прес-конференції,  Зеленський сказав, що в  України є не так багато зброї, але якщо росіяни продовжуватимуть бити по портах, вони можуть залишитися без кораблів до кінця війни.

"Україна однозначно відповість на будь-які напади на мирне населення та зернові коридори. І це те, що ми хочемо їм показати", - сказав він.

Зеленський додав, що якщо Росія продовжуватиме домінувати в Чорному морі та блокувати його, то Україна почне робити те саме, оскільки це є справедливим захистом і що у своїх територіальних водах Україна має право імпортувати та експортувати продукцію.

Організація Об’єднаних Націй засудила нещодавні напади Росії на українські зерносховища . Рішення Москви  вийти з чорноморської зернової угоди  та її  неодноразові атаки  на українські порти та інфраструктуру "завдають нездоланної шкоди сільськогосподарському сектору в Україні та можуть ще більше посилити голод для найбідніших людей світу".

Про це заявила Деніз Браун, координатор гуманітарних питань ООН. для України, йдеться в повідомленні в суботу.

Атака на російські кораблі: що відомо

Нагадаємо, 4 серпня морські дрони атакували порт Новоросійськ у Краснодарському краї РФ. Було пошкоджено російський десантний корабель "Оленегорский горняк", який отримав серйозну пробоїну й тепер не може виконувати свої бойові завдання. 

Через добу, в ніч на 5 серпня у Керченській протоці пролунав вибух – внаслідок атаки морських безпілотників було пошкоджено російський нафтоналивний танкер "Сіг". Про це повідомляють росЗМІ.

Дана атака була спецоперацією Служби безпеки та Військово-морських сил України. Для неї застосували надводний дрон і 450 кг тротилу. Таким чином було пошкоджено один із найбільш потужних нафтових танкерів РФ. 

Ще раніше, 13 квітня 2022 року, українські військові знищили флагман чорноморського флоту РФ – крейсер "Москва". Це був саме той військовий корабель, до якого зверталися захисники острова Зміїний.

Автор:
Тетяна Гойденко