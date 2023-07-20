Україна вважатиме військовою ціллю всі судна, які прямують до контрольованих Росією портів в Чорному морі

З 21 липня 2023 року Україна може розглядати всі судна, що в акваторії Чорного моря прямують до портів, які контролює РФ, такими, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.

Про це 20 липня в Facebook повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Тобто Україна може вважати за законну військову ціль судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України.

"Доля крейсеру "Москва" доводить, що Сили оборони України мають необхідні засоби для відсічі російської агресії на морі", - підкреслили у відомстві.

Міноборони також попередило про запровадження заборони на судноплавство у районах Північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальською протокою України. Рішення набирає чинності з 05:00 20 липня 2023 року. Відповідна навігаційна інформація для мореплавців вже оприлюднена.

Чому Україна забороняє курсування до контрольованих Росією портів в Чорному морі

Після призупинення участі Росії в "зерновій угоді" Москва почала погрожувати власникам суден, які вивозили зерно з українських портів. В США підтвердили, що Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі, залучені до перевезення продовольства, і звинуватити в цьому Україну.

У такий спосіб, як зауважують в Міноборони, Росія порушила універсальне для усього світу право на вільне судноплавство та свідомо підриває продовольчу безпеку.

"Кремль перетворив Чорне море на зону небезпеки, в першу чергу, для російських суден та суден, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів рф та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій росією території України", - пояснили своє рішення у відомстві.

Зокрема, після призупинення дії "зернової угоди" російський ракетний удар в ніч з 18 на 19 липня вивів з роботи значну частину зернової експортної інфраструктури порту "Чорноморськ". Окупанти знищили 60 тис тонн зерна, яке призначалося для Китаю.