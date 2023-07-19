Знищене Росією зерно в порту Чорноморська призначалося для Китаю

Президент Володимир Зеленський вказує, що зерно, яке зберігалося у терміналі в порту Чорноморська, який зазнав атаки з боку російської армії у ніч на 19 липня, мало піти на експорт до Китаю. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

"В портовому терміналі, який цієї ночі найбільше постраждав від російського терору, зберігалися 60 тисяч тонн агропродукції, що призначалися для відправки в Китай. Тобто всіх це зачіпає – російський терор. Кожен у світі має бути зацікавлений у притягненні Росії до відповідальності за терор", - підкреслив глава держави.

Зеленський вказав, що приділив максимум уваги в середу саме наслідкам російських ударів по Одещині, знову наголосивши на необхідності отримання Україною додаткових засобів протиповітряної оборони.

"Це була чи не найбільша за весь час повномасштабної війни спроба Росії завдати болю Одесі. Дякувати ППО й усім нашим захисникам неба, наслідки цього удару все ж менші, ніж могли б бути. З кожним таким ударом ми звертаємося до партнерів знову й знову: повітряний щит України потребує посилення", - зазначив він.

На думку президента, цей удар доводить, що мішенню росіян є не лише Україна, і не лише життя українців, адже у портах, які були атаковані 19 липня, зберігається близько 1 мільйона тонн продовольства, яке уже давно мало би бути доставлене у країни-споживачі в Африці та Азії.

Нагадаємо, що наразі функціонування чорноморських портів Одещини заблоковане через припинення "зернової угоди", причому захід до Чорного моря суден, які мали б прямувати до цих портів, російська сторона блокувала ще з 26 червня. Саме тому всі судна, які зайшли до "зернового коридору" за цей час встигли завантажитися і залишити Україну.

Після атаки ж у середу Міністерство аграрної політики та продовольства зазначило, що, за оцінками спеціалістів, для повноцінного відновлення об’єктів, що постраждали цієї ночі, знадобиться не менше року. Також було вказано, що в порту Чорноморська були знищені 60 тисяч тонн зерна.

Як уточнили в агрокомпанії Kernel, цей вантаж мав бути завантажений на великотоннажне судно Alexis та вирушити до Китаю, однак це судно понад 60 днів простояло у черзі "зернового коридору" і так не зайшло на навантаження до Чорноморська.