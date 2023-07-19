Вихід РФ із "зернової угоди": у США заявили, що Росія й надалі отримує рекордні прибутки від експорту продовольства

Росія продовжує використовувати їжу як зброю. Після односторонньої відмови від участі в Чорноморській зерновій ініціативі світові ціни на продовольство зросли, а сама Москва продовжує отримувати рекордні прибутки від експорту зерна.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер, передає "Укрінформ".

"Росія призупинила участь у Чорноморській зерновій ініціативі. Це стало останнім ударом по глобальних постачаннях продовольства. Через кілька годин Кремль запустив ракети та ударні безпілотники по зерновому хабу України, порту Одеси", - зазначив він.

Після цього, додав Міллер, речник російського диктатора Володимира Путіна пригрозив безпеці українських суден, які наважаться везти продовольство міжнародними водами.

"Очевидно, що Росія продовжує використовувати продовольство як зброю війни. Цього разу це вплине не лише на жителів України, а й на світові пропозиції та ціни продуктів харчування", - сказав він.

За його словами, від початку повномасштабної агресії РФ ціни на продовольство зросли на 22%, а за останню добу стрибнули ще більше.

"Тим часом Росія продовжує отримувати рекордні прибутки від експорту зерна", - заявив представник Держдепартаменту США.

Міллер наголосив, що вплив зловмисних дій Москви вже відчувається, особливо в країнах Африканського Рогу, регіону Сахель, у Ємені й Афганістані. Він висловив сподівання, що ці країни усвідомлюють, що саме Росія несе відповідальність за блокування доступу продовольства туди, де найбільше його потребують.

Вихід РФ із зернової угоди: що буде далі?

Зернова угода, яка має на меті забезпечення безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, була підписана 21 липня 2022 року і з тих пір кілька разів продовжувалася. 17 липня термін її дії сплив і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Ще до цього кроку РФ заступник міністра аграрної політики і продовольства України Тарас Висоцький розповідав про наявність альтернативного плану продовження експорту агропродукції, якщо Росія вийде з домовленостей. Ішлося про те, щоб розширити пропускну спроможність Дунайського регіону і збільшити можливості з перевалки там. Крім того, триває введення в експлуатацію додаткових пунктів переходу й сухих портів на західному кордоні з Польщею і Румунією.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський уже після заяви Росії про вихід із угоди зазначив, що компанії-власниці кораблів готові й надалі використовувати Чорноморський коридор для постачання зерна, якщо на це будуть згодні Україна й Туреччина.

Також відомо, шо президент Володимир Зеленський направив Туреччині та Організації Обʼєднаних Націй листи з пропозицією продовжити роботу зернової ініціативи. Він зазначив, що забезпечити функціонування коридору та інспектування суден можна в тристоронньому форматі.

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