США нададуть Україні 250 мільйонів доларів на підтримку аграріїв

18 липня голова Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер пообіцяла виділити 250 мільйонів доларів фінансування для допомоги українським фермерам, які страждають через блокування експорту зерна після вторгнення Росії.

Про це пише Reuters.

Перебуваючи з візитом в Одесі, Пауер сказала, що інвестиції через ініціативу USAID, зосереджену на сільськогосподарському секторі України, будуть спрямовані на розвиток сільськогосподарської інфраструктури та розширення інших експортних маршрутів.

Вона також закликала інші уряди та приватний сектор доповнити американські інвестиції ще додатковими 250 мільйонами доларів, щоб допомогти українським фермерам і підняти економіку України в довгостроковій перспективі.

"Ми колективно зацікавлені в тому, щоб українські фермери залишалися в бізнесі", — сказала Пауер під час брифінгу.

Днем раніше Пауер відвідала штаб Держслужби з надзвичайних ситуацій у Києві, де заявила про надання гуманітарної допомоги на суму понад 500 мільйонів доларів.

Нагадаємо, речник російського диктатора Дмитро Пєсков у понеділок, 17 липня, заявив, що Росія припиняє участь у Чорноморській зерновій ініціативі. Москва згодна повернутися до "зернової угоди", але за умови, що її домовленості щодо РФ буде виконано.

При цьому, президент України Володимир Зеленський в інтервʼю африканським журналістам, повідомив, що компанії-власниці кораблів готові й надалі використовувати Чорноморський коридор для постачання зерна, якщо на це будуть згодні Україна й Туреччина. Він нагадав, що існує дві угоди: між Україною, Туреччиною і Організацією Обʼднаних Націй, а також між Росією, Туреччиною і ООН.