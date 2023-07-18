США предоставит Украине 250 миллионов долларов в поддержку аграриев

18 июля глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр пообещала выделить 250 миллионов долларов финансирования для помощи украинским фермерам, страдающим из-за блокирования экспорта зерна после вторжения России.

Об этом пишет Reuters.

Находясь с визитом в Одессе, Пауэр сказала, что инвестиции по инициативе USAID, сосредоточенной на сельскохозяйственном секторе Украины, будут направлены на развитие сельскохозяйственной инфраструктуры и расширение других экспортных маршрутов.

Она также призвала другие правительства и частный сектор дополнить американские инвестиции дополнительными 250 миллионами долларов, чтобы помочь украинским фермерам и поднять экономику Украины в долгосрочной перспективе.

"Мы коллективно заинтересованы в том, чтобы украинские фермеры оставались в бизнесе", - сказала Пауэр во время брифинга.

Днем ранее Пауэр посетила штаб Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, где заявила о предоставлении гуманитарной помощи на сумму более 500 миллионов долларов.

Напомним, представитель российского диктатора Дмитрий Песков в понедельник, 17 июля, заявил, что Россия прекращает участие в Черноморской зерновой инициативе. Москва согласна вернуться к "зерновому соглашению", но при условии, что его договоренность по РФ будет выполнена.

При этом президент Украины Владимир Зеленский в интервью африканским журналистам сообщил, что компании-владелицы кораблей готовы и дальше использовать Черноморский коридор для поставки зерна, если на это будут согласны Украина и Турция. Он напомнил, что есть два соглашения: между Украиной, Турцией и Организацией Объединенных Наций, а также между Россией, Турцией и ООН.