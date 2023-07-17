Зеленский предлагает Эрдогану и Гутерришу создать аналог "зернового соглашения" без России

Президент Украины Владимир Зеленский направил официальные письма президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и генсеку ООН Антониу Гутерришу с предложением продлить работу Черноморской зерновой инициативы или создать аналог этого соглашения, который будет действовать в трехстороннем формате.

Об этом Зеленский рассказал в своем вечернем видеообращении.

Он считает, что Украина, ООН и Турция сумеют совместно обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов.

Зеленский подчеркнул, что украинская продовольствие – это питание для почти 400 миллионов человек. Оно экспортируется в страны Африки, Азии и Европы.

"Мы все должны заботиться о безопасности – о защите от российского безумия", - сказал он.

По словам Зеленского, около 33 миллионов тонн агропродукции были экспортированы в 45 государств мира. 60% объемов были отправлены в страны Африки и Азии, в частности Алжир, Тунис, Ливия, Египет, Кения, Эфиопия, Сомали, Судан, Китай, Индию Бангладеш, Индонезию, Пакистан, Ирак, Ливан, Йемен и т.д.

Впоследствии Зеленский добавил, что провел разговор с Гутерришем и они договорились работать вместе с определенными государствами, чтобы восстановить продовольственную безопасность и снабжение продовольствием в Черном море.

"Черноморскую зерновую инициативу необходимо сохранить", – резюмировал президент.

Как пишет Тhe Guardian, Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение России выйти из Черноморской зерновой инициативы является "бессовестным" и призвал как можно скорее возобновить годовое соглашение.

Блинкен сказал, что США следят за ситуацией.

При этом Россия заявила, что ее решение не продлевать черноморское зерновое соглашение является окончательным и больше переговоров не планируется. Вечером 17 июля представитель ООН подтвердил, что офис ведомства в Стамбуле получил письменное сообщение от России о том, что они прекращают участие в украинском зерновом соглашении.

Напомним, Владимир Зеленский в интервью африканским журналистам сообщил, что компании-владельцы кораблей готовы и дальше использовать Черноморский коридор для поставок зерна, если на это будут согласны Украина и Турция. Он напомнил, что есть два соглашения: между Украиной, Турцией и Организацией Объединенных Наций, а также между Россией, Турцией и ООН.