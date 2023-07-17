Выход РФ из зерновой сделки: международные компании пересматривают страхование судов

Международные страховые компании рассматривают возможность заморозить страхование для любых судов, желающих плыть в Украину после того, как Россия 17 июля заявила о выходе из "зернового соглашения", которое позволяло безопасно экспортировать украинское зерно из Черноморских портов.

Об этом пишет издание Reuters.

"Из-за краха соглашения о Черноморском коридоре большинство судовладельцев теперь воздержатся от мер в украинские порты", - сказал Кристиан Винтер Кристенсен, операционный директор датской судоходной группы NORDEN.

Страхование было жизненно важным для обеспечения поставок через "зерновой коридор" и через решение России выйти из соглашения, страховщиками пересматриваются возможности продления определенной формы покрытия убытков в случае повреждения судна.

Издание пишет, что некоторые страховщики постараются получить преимущество, значительно повысив ставки, а другие перестанут предлагать страховку. Страховой рынок Lloyd's of London уже включил Черноморский регион в список высокого риска.

"Годовое страхование остается в силе, но рейсы в перечисленные районы будут оцениваться индивидуально", - сказал Нил Робертс, руководитель морского и авиационного отдела Lloyd's Market Association (LMA), представляющий интересы всех андеррайтинговых компаний Lloyd's.

По информации Reuters, некоторые дополнительные страховые взносы от военных рисков, взимаемых при въезде в акваторию Черного моря, необходимо возобновлять каждые семь дней. Они уже стоят тысячи долларов и, как ожидается, вырастут, в то время как судовладельцы могут не захотеть разрешить своим судам войти в зону боевых действий без согласия России.

Выход РФ из "зернового соглашения": что известно в настоящее время

Последнее судно, прибывшее в Украину в рамках Черноморской зерновой инициативы, утром 16 июля покинуло порт Одессы. Речь идет о сухогрузе TQ Samsun, ходящем под турецким флагом.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью африканским журналистам сообщил, что компании-владелицы кораблей готовы и дальше использовать Черноморский коридор для поставки зерна, если на это будут согласны Украина и Турция. Он напомнил, что есть два соглашения: между Украиной, Турцией и Организацией Объединенных Наций, а также между Россией, Турцией и ООН.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что "зерновое соглашение", скорее всего, отменено не будет. По его мнению, при всех заявлениях президент РФ Владимир Путин заинтересован в ее продолжении.

Он считает, что Черноморская зерновая инициатива уже вошла в историю как большой дипломатический успех и позволила перевезти более 33 млн тонн зерновых, что предотвратило продовольственный дефицит во многих странах.

Тем не менее, вечером 17 июля представитель ООН подтвердил, что офис ведомства в Стамбуле получил письменное сообщение от России о том, что они прекращают участие в украинском зерновом соглашении.

Кроме этого, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с новыми идеями о сохранении зернового соглашения, в частности, о допуске "Россельхозбанка" к системе SWIFT. Однако это предложение осталось без внимания со стороны Кремля.