Генсек ООН заявил, что РФ проигнорировала его предложение о доступе к SWIFT

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с новыми идеями о сохранении зернового соглашения, в частности, касательно допуска "Россельхозбанка" к системе SWIFT. Однако это предложение осталось без внимания. Об этом заявил сам Гутерриш, передает пресс-служба ООН.

В письме упоминалось, что РФ определила вопрос доступа "Россельхозбанка" к системе SWIFT как ключевой фактор, влияющий на решения касательно сделки. В свою очередь ООН недавно выступила посредником с конкретным предложением о том, чтобы разрешить дочерней компании банка восстановить доступ к SWIFT.

"В основе политической жизнеспособности этого предложения есть то, что оно может быть реализовано в рамках существующих правил. Мы расцениваем это как уникальную политическую возможность, которая возникает из искреннего желания защитить глобальную продовольственную безопасность после 17 июля", – процитировал текст Гутерриш.

Также в письме было указано, как ООН создала специальный механизм платежей для "Россельхозбанка" через банк JP Morgan. Однако, по словам генсека, страна-агрессор проигнорировала инициативу.

"Я глубоко разочарован тем, что мое предложение осталось без внимания", – сказал он.

Зерновое соглашение: что требовала Россия

Зерновое соглашение, направленное на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, было подписано 21 июля 2022 года и с тех пор несколько раз продолжалось. Сегодня, 17 июля, срок его действия истекает, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе .

Еще до крайнего продления соглашения в Москве угрожали выйти из договоренностей, если не будет выполнен ряд условий. Речь шла, в частности, о разблокировке зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с продовольствием и удобрениями, а также возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания. Кроме того, в РФ хотели возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и переподключения "Россельхозбанка" к системе SWIFT.

Посол Украины в Турции Василий Боднар объяснял, что зерновое соглашение не предполагает удовлетворения никаких потребностей России. Однако страна-агрессор подписывала с ООН меморандум о содействии в решении вопросов аммиакопровода и снятия санкций.

Как писало Reuters, в ООН предлагали, чтобы "Россельхозбанк" таки был переподключен к системе SWIFT в обмен на продолжение зерновой инициативы – с соответствующим предложением выступал генсек Антониу Гутерриш. А Financial Times указывало, что Европейский Союз рассматривает возможность пойти на соответствующие уступки.