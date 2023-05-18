Зерновой коридор. Посол Украины рассказал, что соглашение не предусматривает выполнения требований России

Зерновое соглашение определяет функционирование коридора из украинских портов в международные, но не предполагает удовлетворения потребностей России. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, передает "Суспільне".

"То, что Россия пытается сейчас "прицепить", – это вопросы, связанные с аммиакопроводом, со снятием санкций с банков и организаций, занимающихся торговлей зерном и удобрениями. Эти вопросы пока находятся в дискуссии", – высказался дипломат.

По его словам, меморандум о содействии в решении этих вопросов с РФ подписывала ООН.

"Поэтому дискуссии на эти требования продолжаются, а зерновая инициатива должна функционировать отдельно, поскольку документ по ней был подписан именно в таком формате, который сейчас мы знаем, который функционирует с 22 июля", - сказал Боднар.

Напомним, 17 мая стало известно, что зерновое соглашение, направленное на обеспечение безопасного прохода судов из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, продлили еще на 2 месяца – до 18 июля.

До этого в Москве угрожали выйти из соглашения, если не будет выполнен ряд условий. Речь шла, в частности, о разблокировке зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с продовольствием и удобрениями, а также возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания. Кроме того, РФ хотела возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и переподключения "Россельхозбанка" к системе SWIFT.