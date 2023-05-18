Зерновий коридор. Посол України розповів, що угода не передбачає виконання вимог Росії

Зернова угода визначає функціонування коридору з українських портів у міжнародні, але не передбачає задоволення жодних потреб Росії. Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар, передає "Суспільне".

"Те, що Росія намагається зараз "причепити", – це питання, повʼязані з аміакопроводом, зі зняттям санкцій з банків і організацій, які займаються торгівлею зерном і добривами. Ці питання поки що перебувають у дискусії", – висловився дипломат.

За його словами, меморандум про сприяння у розв'язанні цих питань з РФ підписувала ООН.

"Тому дискусії щодо цих вимог тривають, а зернова ініціатива має функціонувати окремо, оскільки документ по ній був підписаний саме в такому форматі, який зараз ми знаємо, який функціонує з 22 липня", – сказав Боднар.

Нагадаємо, 17 травня стало відомо, що зернову угоду, яка має на меті гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, продовжили ще на 2 місяці – до 18 липня.

До цього в Москві погрожували вийти з угоди, якщо не буде виконано низку умов. Ішлося, зокрема, про розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних із продовольством та добривами, а також поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування. Крім того, РФ хотіла відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса" та перепідключення "Россільгоспбанку" до системи SWIFT.