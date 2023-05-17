"Гарна новина для світу". Генсек ООН відреагував на розблокування "зернової угоди"

Розблокування Чорноморської зернової ініціативи є гарною новиною для світу, адже вона має велике значення для глобальної продовольчої безпеки.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, передає "Укрінформ".

"У нас є деякі позитивні і значні події – підтвердження Російською Федерацією продовження своєї участі в Чорноморській ініціативі ще на 60 днів… Продовження є гарною новиною для світу", - зазначив він.

За його словами, залишаються й невирішені питання, але "представники Росії, України, Туреччини та ООН продовжать їх обговорювати".

Він висловив сподівання, що врешті буде досягнуто "всеосяжної домовленості щодо вдосконалення, розширення та продовження ініціативи", яку він виклав у листах до президентів трьох країн.

"Важливість Чорноморської ініціативи – і паралельного Меморандуму про взаєморозуміння між ООН і Російською Федерацією – очевидна. Ці угоди мають значення для глобальної продовольчої безпеки", - наголосив генсек ООН.

Гутерреш нагадав, що за останній рік світові ціни на продовольство впали на 20%.

"І це важливо, бо демонструє, що навіть у найтемніші години завжди є промінь надії і можливість знайти рішення, які принесуть користь усім", – додав він.

Раніше 17 травня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що після переговорів з Росією, Україною та ООН угоду про зерновий коридор продовжено ще на 2 місяці.

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков підтвердив, що зернову угоду розблоковано, вона продовжить свою дію до 18 липня. Він також сподівається, що зернова ініціатива почне працювати повноцінно, а Росія припинить саботувати інспекції.

Нагадаємо, 18 березня міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що зернову угоду, яка має на меті гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, пролонгували ще на 120 днів.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ Росії стверджувало, що країна погодила продовження ініціативи лише на 60 днів, тобто до 18 травня. У Москві пригрозили вийти з угоди, якщо не буде виконано низку умов. Ішлося, зокрема, про розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних із продовольством та добривами, а також поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування. Також РФ хоче відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса" та перепідключення "Россільгоспбанку" до системи SWIFT.