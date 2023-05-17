"Зернову угоду" розблоковано. У Києві сподіваються, що Росія припинить саботувати інспекції

Україна сподівається, що Чорноморська зернова ініціатива почне працювати повноцінно, а Росія припинить саботувати інспекції.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Зернову угоду розблоковано, вона продовжить свою дію до 18 липня. Світ продовжить отримувати українську продукцію завдяки зусиллям наших партнерів по угоді — Туреччині та ООН. Ми вдячні партнерам за непохитну та цілеспрямовану позицію в тому, що угода має працювати надалі та на умовах, які підписали всі сторони", - зазначив він.

Міністр наголосив, що "зернова угода" була і є діючою, оскільки пролонгована в березні строком на 120 днів, до 18 липня.

За його словами, на сьогоднішній день на потреби світу вже відправлено 30,4 млн тонн агропродукції.

Він нагадав, що Росія з середини квітня безпідставно почала обмежувати роботу "зернової угоди", а з травня фактично заблокувала її відмовившись від реєстрації нового флоту та проведення інспекцій флоту, який йде на завантаження до українських портів. Майже 70 суден зараз очікують в територіальних водах Туреччини, 90% — це ті, хто готовий доставляти світу продукцію наших аграріїв.

"Ми вітаємо продовження роботи Ініціативи, але наголошуємо, що вона має працювати ефективно. Для цього потрібно усунути проблеми, які вже кілька місяців поспіль створює Росія шляхом саботажу інспекцій та реєстрації нового флоту. Сподіваємося, що наші партнери докладуть всі зусилля аби зернова угода почала повноцінно працювати на продовольчу безпеку світу, а Росія врешті припинить використовувати їжу як зброю та для шантажу", - додав Кубраков.

Раніше 17 травня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що після переговорів з Росією, Україною та ООН угоду про зерновий коридор продовжено ще на 2 місяці.

Нагадаємо, 18 березня міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що зернову угоду, яка має на меті гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, пролонгували ще на 120 днів.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ Росії стверджувало, що країна погодила продовження ініціативи лише на 60 днів, тобто до 18 травня. У Москві пригрозили вийти з угоди, якщо не буде виконано низку умов. Ішлося, зокрема, про розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних із продовольством та добривами, а також поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування. Також РФ хоче відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса" та перепідключення "Россільгоспбанку" до системи SWIFT.