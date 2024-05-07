OpenAI запускає інструмент для виявлення згенерованих фейків перед "глобальними виборами"

OpenAI запускає інструмент, який може виявляти зображення, створені його генератором перетворення тексту в зображення DALL-E 3 на тлі зростання занепокоєння щодо впливу створеного штучним інтелектом контенту на глобальні вибори цього року.

Про це пише Reuters.

У компанії заявили, що інструмент правильно ідентифікував зображення, створені DALL-E 3 приблизно в 98% випадків під час внутрішнього тестування, і може обробляти типові модифікації, такі як стиснення, кадрування та зміни насиченості з мінімальним впливом.

В компанії також планують додати водяні знаки, захищені від втручання, щоб позначити цифровий вміст, наприклад фотографії чи аудіо маркуванням, яке буде важко видалити.

У рамках цих зусиль OpenAI також приєднався до галузевої групи, яка включає Google, Microsoft і Adobe, і планує надати стандарт, який допоможе відстежувати походження різних медіа.

Окрім цього, OpenAI заявила, що приєднується до Microsoft у запуску фонду "суспільної стійкості" на 2 мільйони доларів для підтримки освіти ШІ.

Видання пише, що поширення контенту, створеного штучним інтелектом, і дипфейки все частіше використовуються в Індії та під час виборів в інших країнах світу, зокрема в США, Пакистані та Індонезії.

До прикладу, під час загальних виборів в Індії у квітні, з'явилися підроблені відео двох боллівудських акторів, які критикують прем’єр-міністра Нарендру Моді.

Додамо, нещодавно компанія OpenAI поділилась першими результатами тестування моделі, яка здатна читати слова вголос людським голосом. Це встановлює новий рубіж для штучного інтелекту, однак викликає ризик дипфейків.

2024 - рік виборів у світі

2024 рік має всі шанси увійти в історію як рік глобальних виборчих марафонів. Безпрецедентна кількість країн світу, а саме 70, готується провести вибори різних рівнів, пише ВВС. У голосуванні візьмуть участь близько 4 мільярдів людей, тобто половина населення Землі.

Інфографіка: "Слово і діло"

Електоральний процес торкнеться багатьох держав-гігантів за чисельністю населення. Так, понад мільярд індійців визначатимуть долю свого уряду, а у США десятки мільйонів виборців обиратимуть нового президента. Вибори відбудуться також в Індонезії, Пакистані та Мексиці.

Однак феномен "року виборів" не обмежиться лише найбільш густонаселеними регіонами планети. Громадяни низки європейських держав, зокрема Великобританії, Австрії, Молдови та Грузії, також обиратимуть нову владу.

Велика кількість виборів цього року запланована в Європі. Президента обиратимуть в Словаччині (березень), Литві (травні), Ісландії (у червні), Молдові (осінь), Румунії (листопад), Фінляндії (січень).

Вибори до законодавчих органів влади відбудуться в Північній Македонії (травень), Бельгії (червень), Хорватії (червень), Австрії (осінь), Литві (осінь), Румунії (листопад), Сан-Марино (грудень), Чехії (осінь).

Крім того, 6-9 червня відбудуться вибори до Європарламенту.

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