OpenAI запускает инструмент для обнаружения сгенерированных фейков перед "глобальными выборами"

OpenAI запускает инструмент, который может обнаруживать изображения, созданные его генератором преобразования текста в изображение DALL-E 3 на фоне роста беспокойства по поводу влияния созданного искусственным интеллектом контента на глобальные выборы этого года.

Об этом пишет Reuters.

В компании заявили, что инструмент правильно идентифицировал изображения, созданные DALL-E 3 примерно в 98% случаев при внутреннем тестировании, и может обрабатывать типовые модификации, такие как сжатие, кадрирование и изменения насыщенности с минимальным влиянием.

В компании также планируют добавить водяные знаки, защищенные от вмешательства, чтобы обозначить цифровое содержимое, например фотографии или аудио маркировкой, которую трудно удалить.

В рамках этих усилий OpenAI также присоединился к отраслевой группе, включающей Google, Microsoft и Adobe, и планирует предоставить стандарт, который поможет отслеживать происхождение различных медиа.

Кроме этого, OpenAI заявила, что присоединяется к Microsoft в запуске фонда "общественной устойчивости" в 2 миллиона долларов для поддержки образования ИИ.

Издание пишет, что распространение контента, созданного искусственным интеллектом, и дипфейки все чаще используются в Индии и при выборах в других странах мира, в том числе в США, Пакистане и Индонезии.

К примеру, во время всеобщих выборов в Индии в апреле, появились поддельные видео двух болливудских актеров, критикующих премьер-министра Нарендру Моди.

Недавно компания OpenAI поделилась первыми результатами. тестирование модели, способной читать слова вслух человеческим голосом. Это устанавливает новый рубеж для искусственного интеллекта, но вызывает риск дипфейков.

2024 – год выборов в мире

2024 имеет все шансы войти в историю как год глобальных избирательных марафонов. Беспрецедентное количество стран мира, а именно 70, готовится провести выборы разных уровней, пишет BBC. В голосовании примут участие близко 4 миллиарда человек, то есть половина населения Земли.

Инфографика: "Слово и дело"

Электоральный процесс коснется многих государств-гигантов по численности населения. Так, более миллиарда индийцев будут определять судьбу своего правительства, а в США десятки миллионов избирателей будут выбирать нового президента. Выборы пройдут также в Индонезии, Пакистане и Мексике.

Однако феномен "года выборов" не ограничится только наиболее густонаселенными регионами планеты. Граждане ряда европейских государств, включая Великобританию, Австрию, Молдову и Грузию, также будут избирать новую власть.

Большое количество выборов в этом году запланировано в Европе. Президента будут выбирать в Словакии (март), Литве (мае), Исландии (в июне), Молдове (осень), Румынии (ноябрь), Финляндии (январь).

Выборы в законодательные органы власти состоятся в Северной Македонии (май), Бельгии (июнь), Хорватии (июнь), Австрии (осень), Литве (осень), Румынии (ноябрь), Сан-Марино (декабрь), Чехии (осень).

Кроме того, 6-9 июня состоятся в выборах в Европарламент.

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