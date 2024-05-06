Украина не видит правовых оснований для признания Путина избранным и легитимным президентом РФ – МИД

7 мая в России состоится церемония введения в должность Владимира Путина, однако в ходе мартовских "выборов" Российская Федерация нарушила положения многочисленных международных документов, являющихся основой современной системы международных отношений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел.

В своем заявлении МИД Украины отметило, что мартовские "выборы" в России были проведены с грубыми нарушениями международных норм, включая Устав ООН и Женевскую конвенцию. Избирательный процесс, организованный на временно оккупированных территориях Украины, таких как части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также в Крыму и Севастополе, прошел с массовыми нарушениями прав украинцев.

"Таким образом, российские власти пытаются создать для всего мира и своих граждан иллюзию законности почти пожизненного пребывания у власти человека, который превратил РФ в государство-агрессора, а правящий режим – в диктатуру", - говорится в сообщении.

МИД выразил возмущение действиями российского правительства, которое использовало пропаганду и манипуляции для оправдания своего военного вторжения в Украину и агрессивные политики в отношении других государств. Ведомство подчеркнуло, что, несмотря на арест Владимира Путина, который был санкционирован Международным уголовным судом, Россия продолжает игнорировать международное право.

"Учитывая действующий ордер Международного уголовного суда по аресту Владимира Путина, Украина не видит правовых оснований для его признания демократически избранным и легитимным президентом Российской Федерации", - отмечается в заявлении.

Резолюции ПАСЕ и Европарламента также подтвердили неправомочность российских выборов на оккупированных территориях и их недемократический характер в РФ.

МИД призывает иностранные государства, международные организации и общественность не признавать результаты российских "псевдовыборов" и легитимность Путина. Украина просит продолжать поддержку против российской агрессии, угрожающей безопасности Европы и мира.

Добавим, в Центральной избирательной комиссии в феврале подчеркивали, что результаты выборов президента России в случае учета голосов "избирателей" на временно оккупированных территориях (ТОТ) Украины будут ничтожными и дадут основания для непризнания избранного таким образом президента, в том числе его правосубъектности у международных отношениях.

Напомним, предыдущие выборы 2018 года уже проводились Россией на оккупированных территориях, в частности, на территории Крыма, но Украина после них не стала отказываться считать избранного Владимиром Путиным президентом.

При этом легитимность избранной и в 2016, и в 2021 годах Госдумы Украина признать отказалась, поскольку отказалась признавать статус 225 депутатов, избранных по пропорциональной системе с учетом Крыма, а также 3 мажоритарщика от "Республики Крым" и 1 от Севастополя. По этой логике, оставшийся мажоритарщик большинство не образовывал и, соответственно, полномочия такой Думы не признавались.