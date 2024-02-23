Украина сможет не признавать избранного в марте президента РФ из-за голосования на оккупированных территориях – ЦИК

В Центральной избирательной комиссии отмечают, что результаты выборов в случае учета голосов "избирателей" на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины будут ничтожными и дадут основания для непризнания избранного таким образом президента, в том числе его правосубъектности в международніх отношениях.

Об этом сообщила пресс-служба Секретариата Комиссии.

Во время заседания 23 февраля ЦИК принял постановление о нелегитимности организации подготовки и проведения "выборов" президента РФ 2024 года на ВОТ Украины.

Как известно, в начале декабря 2023 года ЦИК РФ принял постановление, согласно которому выборы президента РФ 15 – 17 марта 2024 года должны состояться и на частях территорий Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, которые были временно захвачены во время полномасштабного военного вторжения, а также в аннексированных Россией АР Крым и городе Севастополе.

"Такие действия являются очередной циничной попыткой государства-агрессора легитимизировать оккупацию украинских земель и не имеют никакого признака соответствия общепризнанным демократическим принципам выборов и не могут иметь таких в целом. Поскольку организация и проведение на временно оккупированных территориях Украины выборов представительных органов и должностных лиц другого государства не являются ничем другим, как фарсом, примером деградации, нивелирования прав человека и делегитимизации выборного поста президента государства-агрессора", - говорится в сообщении ЦИК.

В учреждении отмечают, что ЦИК как единственный государственный орган, уполномоченный обеспечивать на всей территории Украины организацию подготовки и проведения выборов и референдумов, реализацию и защиту суверенного права украинского народа на выявление своей воли, осудила противоправные решения и действия органов власти РФ и ее оккупационных администраций по поводу организации подготовки и проведения на ВОТ Украины указанных так называемых выборов президента РФ. А также подчеркнула, что любые попытки организации подготовки и проведения на территории суверенной независимой Украины органами власти РФ и их должностными лицами псевдовыборов являются нелегитимными, а их результаты в случае учета голосов "избирателей" на ТОТ Украины будут ничтожными и дадут основания для непризнания избранного таким образом президента, в том числе его правосубъектности в международном сношении.

ЦИК призвала граждан Украины – избирателей, проживающих на ВОТ Украины, воздержаться от участия в любых мероприятиях, направленных на организацию подготовки и проведения нелегитимных "выборов" президента РФ, в частности, формировании так называемых избирательных органов, распространении информации или агитации, наблюдении за псевдовыборами и т.д.

Кроме того, Комиссия обратилась в Кабмин с предложением рассмотреть возможность организации мероприятий по распространению материалов о незаконности проведения на ВОТ Украины любых псевдовыборов и псевдореферендумов, участии в подготовке таких мероприятий и голосованиях, а также о непризнании их результатов.

Также ЦИК обратился в Службу безопасности Украины, Государственное бюро расследований по оперативному расследованию фактов осуществления мероприятий, направленных на организацию подготовки и проведения на ВОТ Украины нелегитимных выборов президента государства-агрессора, установление причастных лиц и обеспечение привлечения их к уголовной ответственности согласно Уголовному кодексу Украины.

Напомним, предыдущие выборы 2018 года уже проводились и на территории Крыма, и Украина после них не стала отказываться считать Путина президентом. При этом легитимность избранной и в 2016, и в 2021 годах Госдумы Украина признать отказалась, так как отказалась признавать статус 225 депутатов, избранных по пропорциональной системе с учетом Крыма, а также 3 мажоритарщика от "Республики Крым" и 1 от Севастополя. 221 оставшихся мажоритарщика большинство не образуют - по этой логике Дума является неправомерной.