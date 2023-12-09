Украина отреагировала на планы РФ провести президентские выборы на ВОТ

Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество решительно осудить намерение России провести президентские выборы на временно захваченных украинских территориях и наложить санкции на всех причастных к их организации и проведению.

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Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

В ведомстве напоминают, что 8 декабря Центральная избирательная комиссия страны-агрессора РФ объявила о проведении 15-17 марта 2024 г. очередных выборов президента России

Российские власти планируют организовать голосование и на временно оккупированных территориях Украины: Автономной Республики Крым и Севастополь, частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

"Проведение российских выборов на украинских территориях грубо нарушает Конституцию и законодательство Украины, нормы и принципы международного права, в частности Устав ООН. Такой избирательный процесс, который и остальные подобные пропагандистские меры в прошлом, будет незаконными и ничтожными", - отмечают в МИД.

В ведомстве подчеркивают, что включение голосов, полученных на временно оккупированных территориях Украины, поставит под вопрос легитимность всего результата выборов президента РФ.

"Призываем международное сообщество решительно осудить намерение России провести президентские выборы на захваченных украинских территориях, а на причастных к их организации и проведению наложить санкции", - говорится в заявлении МИД.

Ведомство также призывает иностранные государства не посылать своих граждан в качестве наблюдателей на эти псевдовыборы и напоминают, что для тех, кто будет участвовать, предусмотрена уголовная ответственность согласно украинскому законодательству.

"Любые выборы в России не имеют ничего общего с демократией. Они служат лишь инструментом удержания российского режима у власти", - констатируют в МИД.

Напомним, в октябре Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюция о признании лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина диктатором, а России де-факто диктатурой. В резолюции также говорится, что после того, как истечет президентский срок Путина, в марте следующего года, считать его нелегитимным президентом и остановить все контакты с ним.

Кремль готовится к выборам

Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщал, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин будет избегать темы войны в Украине во время своей президентской кампании 2024 года. Вместо этого сосредоточится на якобы "стабильности" в России и критике Запада.

В настоящее время правительство РФ принимает меры по ограничению доступа россиян к Интернету и пытается усилить контроль над российским информационным пространством, а российское правительство недавно объявило о запрете VPN-сервиса с 1 сентября 2024 года.

Перед выборами президента России российские власти приказали усилить принудительную паспортизацию на временно оккупированных территориях Украины.