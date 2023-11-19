Кремль ужесточает контроль над интернетом накануне президентских выборов, - ISW

Правительство РФ предпринимает меры по ограничению доступа россиян к Интернету и усиливает контроль над информационным пространством, предположительно готовясь к президентским выборам 2024 года.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что премьер-министр России Михаил Мишустин 17 ноября подписал постановление, разрешающее Федеральной службе по надзору в сфере связи, информатизации и СМИ (Роскомнадзор) блокировать сайты, публикующие информацию о способах обхода сайтов, заблокированных российским правительством.

Ранее, 17 октября, Госдума России приняла законопроект, согласно которому агитационные материалы президента нельзя показывать на сайтах, запрещенных Роскомнадзором.

Кроме того, постановление от 17 ноября, по всей вероятности, частично касается контроля над российским информационным пространством перед президентскими выборами 2024 года.

Кремль усиливает цензуру

Россияне до сих пор могут благодаря VPN-сервисам читать новости с сайтов, которые заблокированы в РФ из-за цензуры.

Кремль пытается усилить контроль над российским информационным пространством, а российское правительство недавно объявило о запрете VPN-сервиса с 1 сентября 2024 года.

Российская власть активно подавляет антивоенные настроения среди россиян и усиливает пропаганду на оккупированных территориях. Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК) открыла франшизу и начала вещание во временно оккупированном Донецке для того, чтобы установить контроль над информационным пространством и навязать жителям Донбасса свой взгляд на войну.

Также Министерство обороны страны-агрессора РФ возвращается к более ограниченному освещению войны в Украине и усиливает цензуру относительно информации о ситуации на фронте.