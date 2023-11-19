Кремль посилює контроль над інтернетом напередодні президентських виборів, - ISW

Уряд РФ впроваджує заходи щодо обмеження доступу росіян до Інтернету та посилює контроль над інформаційним простором, ймовірно, готуючись до президентських виборів 2024 року.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін 17 листопада підписав постанову, яка дозволяє Федеральній службі з нагляду у сфері зв'язку, інформатизації та ЗМІ (Роскомнадзор) блокувати сайти, які публікують інформацію про способи обходу сайтів, заблокованих російським урядом.

Раніше, 17 жовтня, Держдума Росії прийняла законопроєкт, згідно з яким агітаційні матеріали президента не можна показувати на сайтах, заборонених Роскомнаглядом.

Крім того, постанова від 17 листопада, ймовірно, частково стосується контролю над російським інформаційним простором перед президентськими виборами 2024 року.

Кремль посилює цензуру

Росіяни досі мають можливість завдяки VPN-сервісам читати новини з сайтів, які заблоковані в РФ через цензуру.

Кремль намагається посилити контроль над російським інформаційним простором, а російський уряд нещодавно оголосив про заборону VPN-сервіс з 1 вересня 2024 року.

Російська влада активно придушує антивоєнні настрої серед росіян та посилює пропаганду на окупованих територіях. Так, Всеросійська державна телерадіокомпанія (ВГТРК) відкрила франшизу та почала мовлення у тимчасово окупованому Донецьку для того, щоб встановити контроль над інформаційним простором та нав'язати жителям Донбасу свій погляд на війну.

Також Міністерство оборони країни-агресора РФ повертається до більш обмеженого висвітлення війни в Україні й посилює цензуру щодо інформації стосовно ситуації на фронті.