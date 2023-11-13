Кремль планує заблокувати VPN-сервіси для посилення цензури, - ISW

Кремль намагається посилити контроль над російським інформаційним простором за допомогою блокування VPN-сервісів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 12 листопада Міністерство цифрового розвитку Росії запропонувало блокувати лише ті служби віртуальної приватної мережі (VPN), які "експертна комісія" визначить загрозливими для росіян, які намагаються обходити цензуру та анонімізувати себе в Інтернеті.

Таким чином Міністерство цифрового розвитку Росії планує перешкодити зусиллями російського уряду обмежити доступ до інформації в Інтернеті, побоюючись, що російська влада просто визнає всі VPN-сервіси загрозливими та заблокує їх.

Російський уряд нещодавно оголосив про заборону послуг, які надають віртуальні та тимчасові мобільні номери, починаючи з 1 вересня 2024 року.

Як підкреслюють в ISW росіяни досі мають можливість використовувати ці мобільні номери в поєднанні з VPN-сервісами для читання новинних сайтів, які заблоковані в РФ через цензуру.

"Російський уряд навряд чи дозволить будь-яким VPN працювати в Росії, що дозволило б росіянам обійти спроби цензури та приховувати свої дії в Інтернеті від влади", - констатують аналітики ISW.

Зауважимо, Кремль активно придушує антивоєнні настрої серед росіян та посилює пропаганду на окупованих територіях. Так, Всеросійська державна телерадіокомпанія (ВГТРК) відкрила франшизу та почала мовлення у тимчасово окупованому Донецьку для того, щоб встановити контроль над інформаційним простором та нав'язати жителям Донбасу свій погляд на війну.

Також Міністерство оборони країни-агресора РФ повертається до більш обмеженого висвітлення війни в Україні й посилює цензуру щодо інформації стосовно ситуації на фронті.