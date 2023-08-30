В РФ посилюють цензуру щодо висвітлення війни в Україні, - ISW

Міністерство оборони країни-агресора РФ повертається до більш обмеженого висвітлення війни в Україні й посилює цензуру щодо інформації стосовно ситуації на фронті та контрнаступу ЗСУ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Міноборони РФ нещодавно змінило стиль своїх щоденних звітів, щоб зменшити кількість інформації про війну в Україні.

Раніше Міноборони Росії оприлюднювало щоденний звіт, який відрізнявся від інших пресслужб кожного російського угруповання військ.

Однак пресцентри кожного з російських угруповань 29 серпня оприлюднили текст, повністю скопійований із загальної щоденної обстановки, замість власних оригінальних зведень.

"Міністерство оборони Росії постійно намагається запровадити інформаційну політику, яка б надавала обмежену інформацію про ситуацію на фронті протягом усієї війни. Якщо ця тенденція збережеться, то зміни у звітах Міноборони РФ можуть свідчити про ширші зусилля щодо цензури новин про війну та уніфікації власного наративу", - підкреслили аналітики.

Загалом в російському інформаційному просторі замовчують інформацію про удари ЗСУ по російським військовим об’єктам. Також в російських ЗМІ не висвітлюють атаки дронами по різним містам в РФ.

Як вважають аналітики Інституту вивчення війни, успішні українські удари по російських тилах значно погіршують моральний стан окупантів, що може загрожувати стійкості російської оборони на багатьох критичних ділянках фронту.

Зауважимо, російські військові блогери та пропагандисти мовчать про удар Збройних сил України по Чонгарському мосту, який сполучає материкову Україну з окупованим Кримом, так як російська влада наказала їм обходити "незручні" теми.