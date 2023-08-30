В РФ усиливают цензуру по освещению войны в Украине, - ISW

Министерство обороны страны-агрессора РФ возвращается к более ограниченному освещению войны в Украине и усиливает цензуру информации о ситуации на фронте и контрнаступлении ВСУ.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Минобороны РФ недавно изменило стиль своих ежедневных отчетов, чтобы снизить количество информации о войне в Украине.

Ранее Минобороны России обнародовало ежедневный отчет, отличавшийся от других пресс-служб каждой российской группировки войск.

Однако пресс-центры каждой из российских группировок 29 августа обнародовали текст, полностью скопированный из всеобщей ежедневной обстановки, вместо собственных оригинальных сводок.

"Министерство обороны России постоянно пытается ввести информационную политику, которая предоставляла бы ограниченную информацию о ситуации на фронте в течение всей войны. Если эта тенденция сохранится, то изменения в отчетах Минобороны РФ могут свидетельствовать о более широких усилиях по цензуре новостей о войне и унификации собственного нарратива", – подчеркнули аналитики.

В целом, в российском информационном пространстве умалчивают об ударах ВСУ по российским военным объектам. Также в российских СМИ не освещают атаки дронами по разным городам в РФ.

Как считают аналитики Института изучения войны, успешные украинские удары по российским тылам значительно ухудшают моральное состояние оккупантов, что может угрожать устойчивости российской обороны на многих критических участках фронта.

Заметим, российские военные блоггеры и пропагандисты молчат об ударе Вооруженных сил Украины по Чонгарскому мосту, соединяющему материковую Украину с оккупированным Крымом, так как российские власти приказали им обходить "неудобные" темы.