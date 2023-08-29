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В ISW оценили, сможет ли армия РФ возобновить масштабные наступательные операции

Возобновления "широкомасштабных наступательных операций" российскими войсками почти не велика
Возобновления "широкомасштабных наступательных операций" российскими войсками почти не велика

Российское военное командование продолжает тратить элитные подразделения, в частности, части воздушно-десантных войск, отправляя их для защиты уязвимых позиций от украинского контрнаступления. Учитывая дефицит пехоты в армии РФ, вероятность успешного возобновления "широкомасштабных наступательных операций" российскими войсками почти не велика.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что опубликованные 27 августа геолокационные кадры свидетельствуют о том, что российское военное командование развернуло подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии для усиления российских позиций вблизи Роботиного, вероятно, из района Кременной Луганской области.

ISW ранее наблюдала, что элементы почти всех российских формирований десантных войск действуют в районах, где украинские силы проводят контрнаступательные операции, и эта боковая передислокация свидетельствует о том, что российские силы могут использовать относительно элитные подразделения для усиления критических участков линии фронта.

Эксперты ISW ранее отмечали, что российские войска передислоцировали 7-ю гвардейскую дивизию десантных войск из Херсонской области для поддержки российской обороны в Запорожской области, а также перебросили другие силы из Луганской области для защиты от контрнаступлений украинских войск на флангах Бахмута.

"Русское военное командование последовательно полагалось на использование воздушно-десантных войск как для наступательных, так и для оборонных операций. Но они истощились из-за высокого оперативного темпа. Деградация этих сил, вероятно, ослабит способность армии РФ проводить сложные оборонные операции и почти наверняка подорвет любые намерения России восстановить масштабные наступательные операции, преимущественно опиравшиеся на воздушно-десантные войска, которых сейчас не хватает в РФ", - отмечают аналитики.

Ранее в разведке Британии сообщали, что Россия в ближайшие два месяца может усилить наступление на направлении Купянск-Лиман. Таким образом, оккупанты хотят создать буферную зону вокруг Луганской области.

В настоящее время армия страны агрессора РФ продолжает попытки наступать на нескольких направлениях – Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Везде продолжаются тяжелые бои.

Недавно стало известно, что украинские войска могли прорвать русскую оборону вдоль части южной линии фронта в Запорожской области и расширяют клин в стратегический город Токмак.

Информацию о том, что ВСУ смогли выйти на первую линию обороны инженерных заграждений, подтвердил и председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли.

28 августа в Минобороны подтвердили освобождение села Роботино. Вооруженные Силы Украины продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого "несмотря на яростное сопротивление врага".

Автор:
Светлана Манько