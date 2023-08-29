В ISW оценили, сможет ли армия РФ возобновить масштабные наступательные операции

Российское военное командование продолжает тратить элитные подразделения, в частности, части воздушно-десантных войск, отправляя их для защиты уязвимых позиций от украинского контрнаступления. Учитывая дефицит пехоты в армии РФ, вероятность успешного возобновления "широкомасштабных наступательных операций" российскими войсками почти не велика.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что опубликованные 27 августа геолокационные кадры свидетельствуют о том, что российское военное командование развернуло подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии для усиления российских позиций вблизи Роботиного, вероятно, из района Кременной Луганской области.

ISW ранее наблюдала, что элементы почти всех российских формирований десантных войск действуют в районах, где украинские силы проводят контрнаступательные операции, и эта боковая передислокация свидетельствует о том, что российские силы могут использовать относительно элитные подразделения для усиления критических участков линии фронта.

Эксперты ISW ранее отмечали, что российские войска передислоцировали 7-ю гвардейскую дивизию десантных войск из Херсонской области для поддержки российской обороны в Запорожской области, а также перебросили другие силы из Луганской области для защиты от контрнаступлений украинских войск на флангах Бахмута.

"Русское военное командование последовательно полагалось на использование воздушно-десантных войск как для наступательных, так и для оборонных операций. Но они истощились из-за высокого оперативного темпа. Деградация этих сил, вероятно, ослабит способность армии РФ проводить сложные оборонные операции и почти наверняка подорвет любые намерения России восстановить масштабные наступательные операции, преимущественно опиравшиеся на воздушно-десантные войска, которых сейчас не хватает в РФ", - отмечают аналитики.

Ранее в разведке Британии сообщали, что Россия в ближайшие два месяца может усилить наступление на направлении Купянск-Лиман. Таким образом, оккупанты хотят создать буферную зону вокруг Луганской области.

В настоящее время армия страны агрессора РФ продолжает попытки наступать на нескольких направлениях – Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Везде продолжаются тяжелые бои.

Недавно стало известно, что украинские войска могли прорвать русскую оборону вдоль части южной линии фронта в Запорожской области и расширяют клин в стратегический город Токмак.

Информацию о том, что ВСУ смогли выйти на первую линию обороны инженерных заграждений, подтвердил и председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли.

28 августа в Минобороны подтвердили освобождение села Роботино. Вооруженные Силы Украины продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого "несмотря на яростное сопротивление врага".