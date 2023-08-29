В ISW оцінили, чи зможе армія РФ відновити масштабні наступальні операції

Російське військове командування продовжує витрачати елітні підрозділи, зокрема частини повітряно-десантних військ, відправляючи їх для захисту вразливих позицій від українського контрнаступу. Враховуючи дефіцит піхоти в армії РФ, ймовірність успішного відновлення «широкомасштабних наступальних операцій» російськими військами майже не велика.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що опубліковані 27 серпня геолокаційні кадри свідчать про те, що російське військове командування розгорнуло підрозділи російської 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії для посилення російських позицій поблизу Роботиного, ймовірно, з району Кремінної Луганської області.

ISW раніше спостерігала, що елементи майже всіх російських формувань десантних військ діють у районах, де українські сили проводять контрнаступальні операції, і ця бічна передислокація додатково свідчить про те, що російські сили можуть використовувати відносно елітні підрозділи для посилення критичних ділянок лінії фронту.

Експерти ISW раніше зазначали, що російські війська передислокували 7 гвардійську дивізію десантних військ з Херсонської області для підтримки російської оборони в Запорізькій області, а також перекинули інші сили з Луганської області для захисту від контрнаступів українських військ на флангах Бахмута.

"Російське військове командування послідовно покладалося на використання повітряно-десантних військ як для наступальних, так і для оборонних операцій. Але вони виснажилися через високий оперативний темп. Деградація цих сил, ймовірно, послабить здатність армії РФ проводити складні оборонні операції і майже, напевно, підірве будь-які наміри Росії відновити масштабні наступальні операції, які переважно спиралися на повітряно-десантні війська, яких зараз бракує в РФ", - зауважують аналітики.

Раніше у розвідці Британії повідомляли, що Росія у найближчі два місяці може посилити наступ на напрямку Куп’янськ - Лиман. Таким чином окупанти хочуть створити буферну зону навколо Луганської області.

Наразі армія країни агресора РФ продовжує спроби наступати на декількох напрямках - Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському. Скрізь тривають важкі бої.

Нещодавно стало відомо, що українські війська могли прорвати російську оборону вздовж частини південної лінії фронту в Запорізькій області та розширюють клин до стратегічного міста Токмак.

Інформацію про те, що ЗСУ змогли вийти на першу лінію оборони інженерних загороджень підтвердив і голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі.

28 серпня у Міноборони підтвердили звільнення села Роботине. Збройні Сили України просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого "попри шалений опір ворога".