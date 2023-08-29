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В ISW оцінили, чи зможе армія РФ відновити масштабні наступальні операції
Російське військове командування продовжує витрачати елітні підрозділи, зокрема частини повітряно-десантних військ, відправляючи їх для захисту вразливих позицій від українського контрнаступу. Враховуючи дефіцит піхоти в армії РФ, ймовірність успішного відновлення «широкомасштабних наступальних операцій» російськими військами майже не велика.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що опубліковані 27 серпня геолокаційні кадри свідчать про те, що російське військове командування розгорнуло підрозділи російської 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії для посилення російських позицій поблизу Роботиного, ймовірно, з району Кремінної Луганської області.
ISW раніше спостерігала, що елементи майже всіх російських формувань десантних військ діють у районах, де українські сили проводять контрнаступальні операції, і ця бічна передислокація додатково свідчить про те, що російські сили можуть використовувати відносно елітні підрозділи для посилення критичних ділянок лінії фронту.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Експерти ISW раніше зазначали, що російські війська передислокували 7 гвардійську дивізію десантних військ з Херсонської області для підтримки російської оборони в Запорізькій області, а також перекинули інші сили з Луганської області для захисту від контрнаступів українських військ на флангах Бахмута.
"Російське військове командування послідовно покладалося на використання повітряно-десантних військ як для наступальних, так і для оборонних операцій. Але вони виснажилися через високий оперативний темп. Деградація цих сил, ймовірно, послабить здатність армії РФ проводити складні оборонні операції і майже, напевно, підірве будь-які наміри Росії відновити масштабні наступальні операції, які переважно спиралися на повітряно-десантні війська, яких зараз бракує в РФ", - зауважують аналітики.
Раніше у розвідці Британії повідомляли, що Росія у найближчі два місяці може посилити наступ на напрямку Куп’янськ - Лиман. Таким чином окупанти хочуть створити буферну зону навколо Луганської області.
Наразі армія країни агресора РФ продовжує спроби наступати на декількох напрямках - Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському. Скрізь тривають важкі бої.
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