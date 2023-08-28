На Бахмутському напрямку армія РФ намагається стримати просування ЗСУ: скільки площі вже звільнено

Армія країни агресора РФ продовжує спроби наступати на декількох напрямках - Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському.

Скрізь тривають важкі бої.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Схід

За словами Маляр, на Куп’янському напрямку ворог створює мінно-вибухові загородження вздовж кордону у Бєлгородській області та шукає слабкі місця в обороні ЗСУ.

На Лиманському напрямку противник готується до перегрупування військ. Веде безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівка, південо-західніше Кремінної, Білогорівки Луганської області та Веселого Донецької області.

"На Бахмутському напрямку противник намагається всіма силами стримати наше просування вперед. Так, ворог безуспішно спробував відновити втрачене положення у районах Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області", - зазначила Маляр.

Вона додала, що у ході ведення успішних бойових дій сил оборони витіснили противника з позицій у районах східніше та у центральній частині Кліщіївки Донецької області.

Звільнена площа на Бахмутському напрямку складає 44 кв.км.

За тиждень захисники звільнили 1 кв.км.

Крім того, на Авдіївському, Мар’їнському напрямках противник зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Мар’їнка та оточення населеного пункту Авдіївка Донецької області.

Ворог також вів безуспішні наступальні дії в районах Степове, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Вугледар Донецької області.

Південь

Як зауважила Маляр, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник в обороні.

"Продовжував обстріли позицій підрозділів Сил оборони України та цивільних об’єктів у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях, при цьому активно застосовував баражуючі боєприпаси “Ланцет”", - підкреслила Маляр.

Вона додала, що в ході ведення наступальних дій сили оборони України мали успіх в напрямку південно-східніше села Роботине та південніше Мала Токмачка Запорізької області. Наразі захисники закріплюються на досягнутих рубежах.

Контрнаступ ЗСУ: прогрес військових

На початку червня президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові перейшли до контрнаступальних дій. Протягом того місяця повідомлялося про деокупацію девʼяти населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях. Ще по одному селу було звільнено в липні та серпні.

Зеленський в червні говорив, що контрнаступ відбувається нелегко, адже значна територія замінована російськими окупантами. Він вказував, що прогрес на полі бою був "повільнішим, ніж хотілося б".

А координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі звертав увагу, що росіяни протягом місяців будували кілька ліній оборони, й тепер це уповільнює просування українських сил.

Напередодні CNN повідомляло, що протягом останнього часу у західних виданнях з’являється все більше інформації про те, що українські війська прорвали російську оборону вздовж частини південної лінії фронту в Запорізькій області та розширюють клин до стратегічного міста Токмак. Разом з цим, ЗСУ одночасно посилюючи атаки на окупований Росією Крим.

Інформацію про те, що ЗСУ змогли вийти на першу лінію оборони інженерних загороджень підтвердив і голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі. За його словами, українським військам вдалося пройти основну першу лінію оборони, яку росіяни готували кілька місяців.

28 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр вже офіційно підтвердила звільнення села Роботине. Вона зазначила, що Збройні Сили України просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого "попри шалений опір ворога".