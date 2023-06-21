Це не голлівудський фільм. Зеленський пояснив, чому контрнаступ відбувається повільніше, ніж хотілося б

Контрнаступ українських військових відбувається нелегко, адже значна територія замінована російськими окупантами. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю BBC.

За його словами, прогрес на полі бою був "повільнішим, ніж хотілося б".

"Деякі люди вважають, що це голлівудський фільм, і чекають результатів зараз. Це не так. На карту поставлено життя людей", — сказав очільник держави.

Зеленський додав, що 200 тис. квадратних кілометрів території були заміновано російськими військами.

"Що б не хотіли деякі, включаючи спроби тиску на нас, з усією повагою, ми будемо просуватися на полі бою так, як вважаємо за потрібне", – висловився президент.

Нагадаємо, протягом двох тижнів контрнаступальних дій українські військові звільнили вісім населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях.

Нещодавно в американському Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що українські сили, можливо, призупиняють контрнаступ для перегляду тактики майбутніх операцій.

Сьогодні, 21 червня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр поінформувала, що ЗСУ продовжують ведення наступальних дій на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Однак минулої доби захисники стримували й масштабний наступ росіян на Лиманському та Бахмутському напрямках.