Это не голливудский фильм. Зеленский объяснил, почему контрнаступление происходит медленнее, чем хотелось бы

Контрнаступление украинских военных происходит нелегко, ведь значительная территория заминирована российскими оккупантами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.

По его словам, прогресс на поле боя был "медленнее, чем хотелось бы".

"Некоторые люди считают, что это голливудский фильм, и ждут результатов сейчас. Это не так. На карту поставлена жизнь людей", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что 200 тыс. квадратных километров территории были заминированы российскими войсками.

"Что бы ни хотели некоторые, включая попытки давления на нас, со всем уважением, мы будем продвигаться на поле боя так, как считаем нужным", - высказался президент.

Напомним, в течение двух недель контрнаступательных действий украинские военные освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Недавно в американском Институте изучения войны (ISW) заявили, что украинские силы, возможно, приостанавливают контрнаступление для пересмотра тактики будущих операций.

Сегодня, 21 июня, заместитель министра обороны Анна Маляр проинформировала, что ВСУ продолжают ведение наступательных действий на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Однако в течение прошлых суток защитники сдерживали и масштабное наступление россиян на Лиманском и Бахмутском направлениях.