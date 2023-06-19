Украинские военные могут приостановить контрнаступление, – ISW

Украинские военные, возможно, приостанавливают контрнаступательные действия, чтобы пересмотреть тактику предстоящих операций. Об этом идет речь в отчете американского Института изучения войны (ISW) по итогам 18 июня.

Аналитики ссылаются на слова руководителя разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковника Марго Гросберга, который 16 июня заявил, что, по его оценкам, "в течение следующих семи дней мы не увидим наступления".

Как указывает ISW, на следующий день The Wall Street Journal также сообщила, что украинские силы "в основном приостановили продвижение в последние дни", поскольку командование пересматривает тактику.

Эти отчеты согласовываются с недавними наблюдениями ISW касательно масштабов и подходов локальных контрударов ВСУ на юге и востоке Украины. Ранее аналитики отмечали, что Украина еще не привлекла большинство имеющихся сил в контрнаступательные операции и не развернула основные усилия.

"Оперативные паузы являются обычной чертой больших наступательных мер, и эта пауза не означает окончания контрнаступления Украины", – говорится в отчете.

Другие ключевые выводы ISW: