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Украинские военные могут приостановить контрнаступление, – ISW
Украинские военные, возможно, приостанавливают контрнаступательные действия, чтобы пересмотреть тактику предстоящих операций. Об этом идет речь в отчете американского Института изучения войны (ISW) по итогам 18 июня.
Аналитики ссылаются на слова руководителя разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковника Марго Гросберга, который 16 июня заявил, что, по его оценкам, "в течение следующих семи дней мы не увидим наступления".
Как указывает ISW, на следующий день The Wall Street Journal также сообщила, что украинские силы "в основном приостановили продвижение в последние дни", поскольку командование пересматривает тактику.
Эти отчеты согласовываются с недавними наблюдениями ISW касательно масштабов и подходов локальных контрударов ВСУ на юге и востоке Украины. Ранее аналитики отмечали, что Украина еще не привлекла большинство имеющихся сил в контрнаступательные операции и не развернула основные усилия.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Оперативные паузы являются обычной чертой больших наступательных мер, и эта пауза не означает окончания контрнаступления Украины", – говорится в отчете.
Другие ключевые выводы ISW:
- Украинские войска 18 июня продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на четырех участках фронта и получили ограниченные территориальные завоевания.
- Российские оккупанты совершили ограниченные наземные атаки к северу от Сватового и к югу от Кременной Луганской области.
- Российские и украинские силы совершили ограниченные наземные атаки вокруг Бахмута и вдоль линии Авдеевка-Донецк.
- Украинские военные продолжали контрнаступательные действия на административной границе между западной частью Донецкой области и восточной частью Запорожской области.
- Российские оккупационные чиновники продолжают отдавать приоритет лечению военных в захваченном Мариуполе, что значительно повышает уровень смертности среди гражданского населения в городе.