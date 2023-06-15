Президент Чехии о контрнаступлении ВСУ: начало умеренное, все еще впереди

Настоящее контрнаступление украинских военных будет еще впереди. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью "Радио Свобода".

По его словам, в настоящее время украинские военные провели формирующие операции.

"Мы увидели начало, которое, скажем так, умеренное. Я считаю, что настоящего контрнаступления мы еще не увидели. Все еще впереди. Я бы назвал это, исходя из своего военного опыта, формирующими операциями", – сказал Павел.

Кроме того, у президента Чехии спросили, до сих пор ли он верит в то, что война в Украине может превратиться в замороженный конфликт, если ВСУ не продемонстрируют значительного продвижения в этом году. На это Павел ответил, что подготовка к текущему контрнаступлению длилась месяцами, поэтому для еще одного также потребуется значительное время.

"Если мы также учтем погодные условия, которые очень неблагоприятны в течение зимы, то мы придем к выводу, что все, чего не удастся достичь в этом году, придется отложить по крайней мере до весны следующего года со всеми связанными трудностями. В частности, с трудностями сохранить поддержку партнеров.

Итак, когда я говорю, что мы видим окно возможностей в этом году, то это значит, что потребуется минимум три-четыре месяца, прежде чем начнется любая другая активность. Я думаю, это реалистичная картина", – высказался он.

Напомним, уже в течение нескольких дней украинские военные успешно продвигаются на нескольких направлениях. Президент Украины Владимир Зеленский 10 июня подтвердил, что защитники перешли к контрнаступательным действиям.

А 13 июня представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев проинформировал, что в течение недели площадь освобожденной территории составила более 100 квадратных километров. Украинские военные деоккупировали семь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях: Лобковое, Левадное, Новодаровку, Нескучное, Сторожевое, Макаровку и Благодатное.