Продвинулись на расстояние до километра. ВСУ имеют успехи на Бердянском и еще двух направлениях, – Генштаб

Украинские военные имеют успехи на Бердянском, Бахмутском и Торецком направлениях. Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, передает Military Media Center 13 июня.

По словам Ковалева, за прошедшие сутки на Бердянском направлении защитники продвинулись на расстояние от 500 метров до одного километра. Площадь территории, взятой под контроль, составила до трех квадратных километров.

Что касается Торецкого направления, то там продвижение украинских военных составило 200 метров, а на Бахмутском – 250 метров.

"По состоянию на данный момент наступление проводится на Бахмутском направлении, наши войска продолжают штурмовые действия. Есть успех в районе Берховского водохранилища", – сказал спикер Генштаба.

Он добавил, что на направлениях, где ВСУ находятся в обороне, ни одна позиция не потеряна. В то же время российские оккупанты осуществляют активные артиллерийские обстрелы со всего спектра вооружения и наносят авиационные удары.

В течение недели активной наступательной операции в Донецком и Таврийском операционных районах украинские военные продвинулись на 6,5 километров, а площадь освобожденной территории составила более 100 квадратных километров. ВСУ деоккупировали семь населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровку, Нескучное, Сторожевое, Макаровку и Благодатное.