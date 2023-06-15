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Украинские военные контрнаступают по меньшей мере на трех направлениях и имеют успехи, – ISW
Украинские войска продолжают контрнаступательные действия по меньшей мере на трех направлениях и в среду, 14 июня, добились успехов. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Аналитики цитируют замминистра обороны Украины Анну Маляр, которая заявила, что Силы обороны продвинулись на 200-500 метров на Бахмутском направлении, а также на 300-350 метров – на Запорожском.
ISW обращает внимание и на сообщения российских военных блогеров, которые отметили, что украинские войска продолжают контратаки на северо-западной, северо-восточной и юго-западной окраинах Бахмута.
Кроме того, украинские и российские источники информировали, что боевые действия продолжались на западе Донецкой области, в частности, в окрестностях Макаровки (к югу от Великой Новоселки), а также на западе Запорожской области (к югу от Орехова).Подписывайтесь на наш YouTube канал
В свою очередь спикер Сил обороны Таврийского направления Валерий Шершень заявил, что украинские силы на Запорожском направлении отдают предпочтение ударам по российским системам радиоэлектронной борьбы. ISW оценивало, что российские средства РЭБ имеют решающее значение в усложнении украинских атак на этом участке фронта.
Другие ключевые выводы ISW по итогам 14 июня:
- По данным российских источников, украинские военные нанесли удар по дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа РФ вблизи Кременной Луганской области. Это произошло, когда дивизия окупантов находилась в одном месте и ожидала прибытия командующего этой армией.
- Российские захватчики вели ограниченные наземные атаки на Купянском направлении и к югу от Кременной.
- Украинские и российские силы продолжили наземные атаки в районе Бахмута.
- Оккупанты продолжали ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк.
- Украинские военные продолжали контрнаступательные действия в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей и добились успехов.
- Украинские силы продолжали ограниченные наземные атаки на западе Запорожской области.
- Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что российские вертолеты, обороняющиеся от контрнаступления ВСУ на юге Украины, вероятно, были направлены на аэродром в Бердянске Запорожской области.