Украинские военные контрнаступают по меньшей мере на трех направлениях и имеют успехи, – ISW

Украинские войска продолжают контрнаступательные действия по меньшей мере на трех направлениях и в среду, 14 июня, добились успехов. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики цитируют замминистра обороны Украины Анну Маляр, которая заявила, что Силы обороны продвинулись на 200-500 метров на Бахмутском направлении, а также на 300-350 метров – на Запорожском.

ISW обращает внимание и на сообщения российских военных блогеров, которые отметили, что украинские войска продолжают контратаки на северо-западной, северо-восточной и юго-западной окраинах Бахмута.

Кроме того, украинские и российские источники информировали, что боевые действия продолжались на западе Донецкой области, в частности, в окрестностях Макаровки (к югу от Великой Новоселки), а также на западе Запорожской области (к югу от Орехова).

В свою очередь спикер Сил обороны Таврийского направления Валерий Шершень заявил, что украинские силы на Запорожском направлении отдают предпочтение ударам по российским системам радиоэлектронной борьбы. ISW оценивало, что российские средства РЭБ имеют решающее значение в усложнении украинских атак на этом участке фронта.

Другие ключевые выводы ISW по итогам 14 июня: