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Силы обороны Украины за сутки еще продвинулись на Бахмутском и Запорожском направлениях - Минобороны
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции и имеют частичный успех. За 13 июня украинские военные на Бахмутском направлении на разных участках прошли вперед от 200-500 м. На Запорожском направлении – от 300-350 м.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
"Наши войска двигаются в условиях чрезвычайно жестоких боев, авиационного и артиллерийского превосходства врага", - отметила она.
По ее словам, на Бердянском направлении бои продолжаются вблизи села Макаровка.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На Мариупольском направлении бои продолжаются в районах Новоданиловки и Новопокровска.
Маляр отметила, что враг несет потери как в живой силе, так и в технике и вооружении. В частности, за сутки 13 июня враг потерял:
- артиллерийскую батарею самоходных орудий;
- 2 комплекса РЭБ;
- сосредоточение автомобильной техники (до 10 ед.);
- радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы;
- ЗРК.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские войска перешли к контрнаступательным действиям, 10 июня.
Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что Вооруженные силы Украины за 5-11 июня освободили семь населенных пунктов, расположенных на Донецком и Таврическом направлениях.