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- Суспільство
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Сили оборони України за добу ще просунулися на Бахмутському та Запорізькому напрямках - Міноборони
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції і мають частковий успіх. За 13 червня українські військові на Бахмутському напрямку різних ділянках пройшли вперед від 200-500 м. На Запорізькому напрямку - від 300-350 м.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"Наші війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога", - зазначила вона.
За її словами, на Бердянському напрямку бої тривають поблизу села Макарівка.Підписуйтеся на наш YouTube канал
На Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровська.
Маляр наголосила, що ворог несе втрати як в живій силі, так і в техніці та озброєнні. Зокрема, за добу 13 червня ворог втратив:
- артилерійську батарею самохідних гармат;
- 2 комплекси РЕБ;
- зосередження автомобільної техніки (до 10 од.);
- радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби;
- ЗРК.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські війська перейшли до контрнаступальних дій, 10 червня.
Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що Збройні сили України за 5-11 червня звільнили сім населених пунктів, що розташовані на Донецькому та Таврійському напрямках.