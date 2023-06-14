Сили оборони України за добу ще просунулися на Бахмутському та Запорізькому напрямках - Міноборони

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції і мають частковий успіх. За 13 червня українські військові на Бахмутському напрямку різних ділянках пройшли вперед від 200-500 м. На Запорізькому напрямку - від 300-350 м.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Наші війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога", - зазначила вона.

За її словами, на Бердянському напрямку бої тривають поблизу села Макарівка.

На Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровська.

Маляр наголосила, що ворог несе втрати як в живій силі, так і в техніці та озброєнні. Зокрема, за добу 13 червня ворог втратив:

артилерійську батарею самохідних гармат;

2 комплекси РЕБ;

зосередження автомобільної техніки (до 10 од.);

радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби;

ЗРК.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські війська перейшли до контрнаступальних дій, 10 червня.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що Збройні сили України за 5-11 червня звільнили сім населених пунктів, що розташовані на Донецькому та Таврійському напрямках.