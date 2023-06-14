Росіяни будують нові шпиталі: медична система не справляється з кількістю поранених військових

Росіяни будують нові шпиталі у прикордонних з Україною областях для лікування поранених окупантів. Зокрема такий госпіталь зводять у Брянську.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що окупанти не справляються з кількістю поранених, проте планують розширювати мережу військових госпіталів.

Так, у місті Брянськ, безпосередньо в районі Брянського обласного психоневрологічного диспансеру, триває будівництво військового госпіталю.

На сьогодні загарбники закінчують третій поверх будівлі. Попередньо, відкриття госпіталю заплановано до кінця поточного року.

Загалом медична система росіян не справляться з пораненими військовими кількість яких постійно зростає. Тому на тимчасово окупованих територіях України більшість цивільних лікарень вже переформатовані в роботу військових шпиталів.

Частина медичних закладів повністю обслуговують військових та не надають медичні послуги цивільним. А ще частина приймають обмежену кількість цивільних задля використання їх у якості живого щита.

Зауважимо, як повідомляв Генеральний штаб Збройних сил України, окупанти закрили в тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області для відвідування територію навколо міського моргу.

Генштаб зазначив, що на території самого моргу до десяти санітарних автомобілів та кілька автомобілів-рефрижераторів.

Крім того, постійно триває рух санітарних автомобілів у північному напрямку до лінії бойового зіткнення.