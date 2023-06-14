- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
Росіяни будують нові шпиталі: медична система не справляється з кількістю поранених військових
Росіяни будують нові шпиталі у прикордонних з Україною областях для лікування поранених окупантів. Зокрема такий госпіталь зводять у Брянську.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що окупанти не справляються з кількістю поранених, проте планують розширювати мережу військових госпіталів.
Так, у місті Брянськ, безпосередньо в районі Брянського обласного психоневрологічного диспансеру, триває будівництво військового госпіталю.Підписуйтеся на наш YouTube канал
На сьогодні загарбники закінчують третій поверх будівлі. Попередньо, відкриття госпіталю заплановано до кінця поточного року.
Загалом медична система росіян не справляться з пораненими військовими кількість яких постійно зростає. Тому на тимчасово окупованих територіях України більшість цивільних лікарень вже переформатовані в роботу військових шпиталів.
Частина медичних закладів повністю обслуговують військових та не надають медичні послуги цивільним. А ще частина приймають обмежену кількість цивільних задля використання їх у якості живого щита.
Зауважимо, як повідомляв Генеральний штаб Збройних сил України, окупанти закрили в тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області для відвідування територію навколо міського моргу.
Генштаб зазначив, що на території самого моргу до десяти санітарних автомобілів та кілька автомобілів-рефрижераторів.
Крім того, постійно триває рух санітарних автомобілів у північному напрямку до лінії бойового зіткнення.