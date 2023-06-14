Россияне строят новые госпитали: медицинская система не справляется с количеством раненых военных

Россияне строят новые госпитали в приграничных с Украиной областях для лечения раненых оккупантов. В частности, такой госпиталь строят в Брянске.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что оккупанты не справляются с количеством раненых, однако планируют расширять сеть военных госпиталей.

Так, в городе Брянск, непосредственно в районе Брянского областного психоневрологического диспансера, продолжается строительство военного госпиталя.

На сегодняшний день захватчики заканчивают третий этаж здания. Предварительно открытие госпиталя запланировано до конца текущего года.

В целом медицинская система россиян не справится с ранеными военными, количество которых постоянно растет. Поэтому на временно оккупированных территориях Украины большинство гражданских больниц уже переформатированы в работу военных госпиталей.

Часть медицинских учреждений полностью обслуживают военных и не оказывают медицинских услуг гражданским. На это часть принимают ограниченное количество гражданских для использования в качестве живого щита.

Заметим, как сообщал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, оккупанты закрыли во временно захваченном Бердянске Запорожской области для посещения территорию вокруг городского морга.

Генштаб отметил, что на территории самого морга до десяти санитарных автомобилей и несколько автомобилей-рефрижераторов.

Кроме того, постоянно идет движение санитарных автомобилей в северном направлении к линии боевого столкновения.