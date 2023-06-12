Ищут украинское подполье. Оккупанты ужесточили проверки в Крыму

Российские оккупанты во временно оккупированном Крыму ужесточили меры по поиску подполья.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"В связи с увеличением деятельности украинского подполья на полуострове противник усилил меры безопасности на пунктах въезда на незаконно построенный Керченский мост", - говорится в сообщении.

В частности, зафиксировано более тщательную проверку личных документов, транспортных средств и документов на них.

Как отмечается, обычно оккупанты проверяют историю браузера и подписки на каналы у телеграмм и вайбер. Также оккупантов интересует установлен ли на телефоне VPN, чтобы обходить блокировку украинских сайтов.

Центр национального сопротивления призвал жителей оккупированных территорий быть бдительными, чистить историю браузеров и отписываться от украинских телеграмм-каналов перед выходом на улицу.

Напомним, ранее Центр национального сопротивления сообщал, что сотрудники ФСБ РФ обыскивают частные дома на временно оккупированных территориях Херсонской области. Также оккупанты во время рейдов проверяют документы у местных жителей, надеясь найти представителей украинского подполья.