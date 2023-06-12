Россияне готовят техногенную катастрофу на химическом заводе "Крымский титан" в Армянске, - разведка

Во временно оккупированном Армянске на севере Крымского полуострова россияне готовят к эвакуации как представителей оккупационной администрации, так и местного населения.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что из-за совершенного врагом теракта на Каховской ГЭС и, как следствие, отсутствия воды в Северо-Крымском канале процессы производства на заводе "Крымский титан" в Армянске нарушены до критического уровня.

По данным разведки, возобновить работу в минимально надлежащем режиме россияне считают невозможным, поэтому на территории временно оккупированного Армянска циркулирует информация о возможной остановке "Крымского титана".

"В то же время инженерные подразделения оккупационной армии РФ на протяжении последних нескольких дней минируют цеха предприятия, которые продолжают работать, а также закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории", - сообщают в разведке.

В ГУР МО отмечают, что теракт на предприятии "Крымский титан", к которому готовятся российские захватчики, будет означать искусственную техногенную катастрофу, ужасающую своими последствиями.

На холодильном оборудовании "Крымского титана" используется около 200 тонн технологического аммиака.

"В случае взрыва на заводе аммиачное облако, в зависимости от направления ветра, накроет близлежащие районы за полчаса. Под угрозой, прежде всего, окажутся оккупированные Армянск, Красноперекопский район и южные районы Херсонщины", - отмечают в ГУР МО.

Напомним, как ранее заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, оккупанты завезли на территорию завода "Крымский Титан" взрывчатку и минируют территорию.

По словам Прокудина, вероятный взрыв повлечет за собой выброс в атмосферу тысяч тонн ядовитых веществ и приведет к смертельной опасности для людей и окружающей среды.

Ранее партизанское движение "Атеш" также сообщало, что россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ и освобождению Крыма. Они начали минировать находящийся возле города Армянск крымский химический завод "Титан".