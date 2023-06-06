"Була задіяна вибухівка". У розвідці сказали про наявність доказів підриву Каховської ГЕС

Українські фахівці не думають, що дамба Каховської гідроелектростанції просто "стомилася". Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України ​​Андрій Юсов у коментарі "Суспільному".

Відповідаючи на питання про те, чи є докази підриву, оскільки дамба могла бути пошкоджена раніше і не витримати, він сказав:

"Сценарії можуть бути різні. Але висновки попередні: фахівці не бачать причин думати, що дамба "стомилася". Є й інші чинники".

У представника ГУР уточнили, чи є докази саме підриву, на що він сказав: "Так. Була задіяна вибухівка".

Нагадаємо, що в жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський безпосередньо звинуватив Росію в підготовці підриву греблі Каховської ГЕС і повідомив, що російські військові замінували дамбу та агрегати гідроелектростанції.

У ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС.

Зеленський на терміновому засіданні Ради національної безпеки та оборони доручив провести евакуацію та забезпечити всі міста й села питною водою.

Через підрив ГЕС під загрозою затоплення опинилися території в Херсоні, а також у Херсонському, Бериславському та Скадовському районах області. Там оголошено ІІІ рівень небезпеки – червоний.