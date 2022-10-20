РФ підготувала все для підриву Каховської ГЕС та затоплення Херсону і ще 80 населених пунктів - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Росія готова підірвати дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції у Херсонській області, що призведе до швидкого затоплення водами Дніпра понад 80 населених пунктів, зокрема й обласного центру. Про це він сказав під час звернення до Європейської ради.

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"Росія свідомо створює підґрунтя для масштабної катастрофи на півдні України. Ми маємо інформацію, що російські терористи замінували дамбу й агрегати Каховської ГЕС. Дамба цієї ГЕС утримує обсяг близько 18 мільйонів кубометрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Сотні тисяч людей можуть постраждати", - підкреслив він.

Внаслідок підриву, за словами глави держави, може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України, зокрема це може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження, оскільки вона береться саме з Каховського водосховища.

"Навіть робота каналу, який побудований для постачання води в Крим і про який періодично нібито "печуться" у Москві, буде повністю зруйнована. Ось це – справжнє ставлення Росії до нашого українського Криму", - заявив президент.

За його словами, загалом руйнівні екологічні, гуманітарні, техногенні наслідки такого імовірного теракту можуть стати такими, що його називатимуть історичною катастрофою.

"За нашою інформацією, Росія вже підготувала все, щоб здійснити цей теракт. Українських працівників викинули з Каховської станції – там тільки російські громадяни. Вони повністю контролюють станцію. Треба негайно діяти, щоб Росія не мала змоги реалізувати цю катастрофу", - підкреслив Зеленський.

Він заявив про необхідність відправлення спостережної місії на Каховську ГЕС та повернення туди українського персоналу із забезпеченням негайного й професійного розмінування агрегатів і дамби.

"Росія робить це, щоб влаштувати чергову операцію під фальшивим прапором – здійснити теракт і звинуватити в цьому Україну. Але ми з вами знаємо, у чому правда. Ми знаємо, що цю територію контролюють окупанти і на що вони вже були здатні. Вони самі ні перед чим не зупиняться. Але ми з вами можемо їх зупинити. Можемо зупинити настання катастрофічних наслідків", - сказав президент.

Нагадаємо також, що Інститут вивчення війни також стверджує, що російські окупанти зараз створюють інформаційні умови, щоб виправдати свій відступ на Херсонщині, для чого хочуть якраз атакувати Каховську ГЕС, звинувативши в цьому українську сторону.