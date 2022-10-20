РФ подготовила все для подрыва Каховской ГЭС с затоплением Херсона и еще 80 населенных пунктов – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Россия готова взорвать дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, что приведет к быстрому затоплению водами Днепра более 80 населенных пунктов, в том числе областного центра. Об этом он сказал в ходе обращения к Европейскому совету.

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"Россия сознательно создает почву для масштабной катастрофы на юге Украины. У нас есть информация, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС. Дамба этой ГЭС удерживает объем около 18 миллионов кубометров воды. Если российские террористы взорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон. Сотни тысяч человек могут пострадать", - подчеркнул он.

В результате подрыва, по словам главы государства, может быть разрушено обеспечение водой значительной части юга Украины, в частности, это может оставить Запорожскую атомную станцию без воды для охлаждения, поскольку она берется именно из Каховского водохранилища.

"Даже работа канала, построенного для поставки воды в Крым и о котором периодически якобы "заботятся" в Москве, будет полностью разрушена. Вот это – настоящее отношение России к нашему украинскому Крыму", - заявил президент.

По его словам, в целом разрушительные экологические, гуманитарные, техногенные последствия такого вероятного теракта могут стать такими, что его будут называть исторической катастрофой.

"По нашей информации, Россия уже подготовила все, чтобы совершить этот теракт. Украинских работников выкинули с Каховской станции - там только российские граждане. Они полностью контролируют станцию. Надо немедленно действовать, чтобы у России не было возможности реализовать эту катастрофу", - подчеркнул Зеленский.

Он заявил о необходимости отправления наблюдательной миссии на Каховскую ГЭС и возвращении туда украинского персонала с обеспечением немедленного и профессионального разминирования агрегатов и дамбы.

"Россия делает это, чтобы устроить очередную операцию под фальшивым флагом – совершить теракт и обвинить в этом Украину. Но мы с вами знаем, в чем правда. Мы знаем, что эту территорию контролируют оккупанты и на что они уже были способны. Они сами ни перед чем не остановятся. Но мы с вами можем их остановить. Можем остановить наступление катастрофических последствий", - сказал президент.

Напомним также, что Институт изучения войны также утверждает, что российские оккупанты сейчас создают информационные условия, чтобы оправдать свое отступление в Херсонской области, для чего хотят как раз атаковать Каховскую ГЭС, обвинив в этом украинскую сторону.