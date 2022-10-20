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Британская разведка указала на трудности оккупантов во время возможного отвода войск из Херсонской области
Британская разведка предполагает, что российские власти серьезно рассматривают возможность отвода своих сил из Херсонской области, но из-за разрушенных мостов это будет непросто.
Об этом говорится в сообщении разведки Великобритании.
Отмечается, что 18 октября командующий оккупационными войсками России в Украине Сергей Суровикин заявил, что в Херсонской области сложилась сложная ситуация.
"Заявление Суровикина, освещающее негативные новости о "специальной военной операции", крайне необычно. Вероятно, это свидетельствует о том, что российские власти всерьез рассматривают возможность масштабного вывода своих сил из района на запад от реки Днепр", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Британская разведка отмечает, что ключевой задачей любой российской операции по отводу будет перемещение войск и их техники через Днепр .
"Поскольку все постоянные мосты были серьезно повреждены, России, скорее всего, придется сильно полагаться на временный мост из барж, который она достроила возле Херсона в последние дни, и подразделения по наведению понтонных переправ, продолжающих работать в нескольких местах" , - добавляет разведка. .
Напомним, Институт изучения войны (ISW) сообщал, что оккупанты создают информационные условия, чтобы оправдать свое отступление на Херсонщине, для этого они хотят атаковать Каховскую гидроэлектростанцию под чужим флагом.
Напомним, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил о решении ввести "военное положение" на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР.
Президент Украины Владимир Зеленский считает истеричным такое решение Путина.