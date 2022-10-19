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Зеленский считает объявление РФ военного положения на оккупированных территориях "чекистской истерикой"

Зеленский считает объявление РФ военного положения на оккупированных территориях "чекистской истерикой"
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский считает истеричным решение президента России Владимира Путина объявить военное положение в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины, об аннексии которых РФ объявила ранее. Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении.

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"Россия полгода сторонилась даже слова "война", наказывала за него своих же людей уголовными делами, а теперь сама же объявляет военное положение на оккупированных территориях. Оккупанты сами принесли войну на нашу землю под свою постоянную лживую трескотню о якобы переговорах. А теперь подписывают какие-то указы, закрепляющие войну. Ну, что могу сказать? Просто истерика у товарищей чекистов. Истерика, которая будет тем больше, чем ближе будет поражение России", - сказал он.

Президент также обратился к жителям оккупированных районов юга и востока Украины с призывом избегать вероятной мобилизации на этих территориях со стороны оккупационных структур.

"В ближайшее время оккупанты будут пытаться забрать мужчин в свою армию повсюду, так же как в Донецке и Луганске. Пожалуйста, избегайте этого так, как можете. Старайтесь уехать с оккупированной территории. Если же вы не можете этого сделать и окажетесь в российских военных структурах, при первой же возможности пытайтесь сложить оружие и прийти на украинские позиции", - подчеркнул он.

Напомним также, что Министерство иностранных дел считает, что объявление Россией   военного положения на оккупированных ею территориях Украины имеет целью подавить сопротивление жителей этих регионов.

А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что объявление РФ военного положения на территории четырех областей Украины свидетельствует о подготовке Россией к массовой депортации населения оттуда.

Автор:
Тимофей Беспятов