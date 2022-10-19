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Путин ввел режим "военного положения" в оккупированных частях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей
Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил о решении ввести "военное положение" на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Отмечается, что российский диктатор очень боится наступления ВСУ и жалуется, что якобы "организовываются покушения на назначенных оккупантами чиновников, а украинцы пытаются создать подполье".
Кроме того, Путин обвинил Украину в взрыве на Крымском мосту.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также Путин подписал указ о предоставлении так называемой "местной власти" дополнительных полномочий. Речь идет о "поддержании общественного порядка" и "защите стратегических объектов".
Также российский диктатор посетовал, что Украина отказалась от переговоров и продолжает освобождать свои территории.
Следует отметить, что на всех территориях Украины и без того действует военное положение, введенное еще 24 февраля, в день полномасштабного нападения страны-агрессора РФ.
А этот указ Путина, скорее всего, призван ускорить мобилизацию украинцев на оккупированных территориях.
Отметим, сегодня оккупанты объявили об эвакуации мирных жителей из Херсона, признав, что ВСУ продолжают контрнаступление в Херсонской области.
По мнению главы Николаевской ОВА Виталия Кима, российские войска готовят позиции, чтобы обстреливать временно оккупированный ими же Херсон.