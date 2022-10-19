Окупанти готуються обстрілювати тимчасово окупований Херсон - Кім (ВІДЕО)

Російські війська готують позиції, щоб обстрілювати тимчасово окупований ними ж Херсон.

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Про це заявив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Розсилають повідомлення про те, що евакуюйтесь із Херсона, бо ЗСУ будуть обстрілювати Херсон. Знаючи російську тактику і знаючи, що вони копають укріплення в районі Чаплинки під ствольну артилерію, щоб бити по Херсону, в мене є відчуття, що росіяни готуються бити по Херсону, на жаль", - сказав він.

Він зазначив, що окупанти вмикають масове ІПСО і закликав не вірити в нісенітниці і пропаганду загарбників.

Також Кім запевнив, що робота ЗСУ ведеться по всіх напрямках.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що загарбники посилюють фільтраційні заходи у Херсонській області та розпочали процес евакуації так званих "державних" установ.

Нагадаємо, розвідка Британії повідомляла, що окупанти очікують на поширення боїв на місто Херсон, оскільки вони наказали підготувати евакуацію частини мирних жителів міста.