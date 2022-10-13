Окупанти готуються до боїв за Херсон, - британська розвідка

Окупанти очікують на поширення боїв на місто Херсон, оскільки вони наказали підготувати евакуацію частини мирних жителів міста.

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Про це свідчать дані розвідки Британії.

"Відступивши приблизно на 20 км на північ від Херсонського сектора на початку жовтня, російські війська намагаються зміцнити нову лінію фронту на захід від селища Мілове", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що на цій лінії фронту точаться запеклі бої, особливо на заході, де Збройні сили України продовжують свій контрнаступ, а фланг Росії більше не захищений річкою Інгулець.

Також повідомляється, що більшість російських військ на цій лінії фронту залишається недоукомплектованою частиною ВДВ.

"Останніми днями російська окупаційна влада, ймовірно, віддала наказ про підготовку до евакуації частини мирних жителів із Херсона. Цілком імовірно, що вони очікують поширення бойових дій на саме місто Херсон", - вважає британське розвідка.

Раніше британська розвідка повідомляла, що армії країни-агресора РФ не вистачає особового складу для оборони Херсонської області, тому нещодавно мобілізованих росіян планують перекинути на цю ділянку фронту.