Оккупанты готовятся к боям за Херсон, - британская разведка

Оккупанты ожидают распространения боев на город Херсон, поскольку они приказали подготовить эвакуацию части мирных жителей города.

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Об этом свидетельствуют данные разведки Великобритании.

"Отступив примерно на 20 км севернее Херсонского сектора в начале октября, российские войска пытаются укрепить новую линию фронта к западу от поселка Милово", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что на этой линии фронта идут ожесточенные бои, особенно на западе, где Вооруженные силы Украины продолжают свое контрнаступление, а фланг России больше не защищен рекой Ингулец.

Также сообщается, что большинство российских войск на этой линии фронта остается недоукомплектованной частью ВДВ.

"В последние дни российские оккупационные власти, вероятно, отдали приказ о подготовке к эвакуации части мирных жителей из Херсона. Вполне вероятно, что они ожидают распространения боевых действий на сам город Херсон", - считает британская разведка.

Ранее британская разведка сообщала, что армии страны-агрессора РФ не хватает личного состава для обороны Херсонской области, поэтому недавно мобилизованные россияне планируют перебросить на этот участок фронта.