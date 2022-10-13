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Оккупанты готовятся к боям за Херсон, - британская разведка
Оккупанты ожидают распространения боев на город Херсон, поскольку они приказали подготовить эвакуацию части мирных жителей города.
Об этом свидетельствуют данные разведки Великобритании.
"Отступив примерно на 20 км севернее Херсонского сектора в начале октября, российские войска пытаются укрепить новую линию фронта к западу от поселка Милово", - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что на этой линии фронта идут ожесточенные бои, особенно на западе, где Вооруженные силы Украины продолжают свое контрнаступление, а фланг России больше не защищен рекой Ингулец.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также сообщается, что большинство российских войск на этой линии фронта остается недоукомплектованной частью ВДВ.
"В последние дни российские оккупационные власти, вероятно, отдали приказ о подготовке к эвакуации части мирных жителей из Херсона. Вполне вероятно, что они ожидают распространения боевых действий на сам город Херсон", - считает британская разведка.
Ранее британская разведка сообщала, что армии страны-агрессора РФ не хватает личного состава для обороны Херсонской области, поэтому недавно мобилизованные россияне планируют перебросить на этот участок фронта.